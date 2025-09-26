こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10月9日開催】企業担当者様向け 「就労移行支援と連携した新しい休職者対応」セミナー
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、企業の人事担当者を対象とした「【事例から学ぶ】就労移行支援と連携した新しい休職者対応」セミナーを2025年10月9日（木）に開催いたします。
■セミナー開催の背景
「休職者の対応、これでいいの？」と不安を抱えている企業担当者は少なくありません。本セミナーでは、就労移行支援事業所atGPジョブトレが携わった休職者支援を、成功事例だけでなく、なぜうまくいかなかったのか、その原因と学びを含めた事例をご紹介します。
休職者の早期復職はもちろん、休職期間中に復職が叶わなかった場合でも、企業と従業員双方にとって最適な道筋を支援するパートナーとして、現実的な視点からわかりやすく解説いたします。
■ セミナー概要
開催日時：2025年10月9日（木）13:30～14:40
申込締切：2025年10月8日（水）13:30 まで
開催形式：ZOOM（オンライン）
定 員：100名
参 加 費：無料
■対象者
・休職中の従業員を抱える、企業のご担当者様
・定期的に休職者が発生している企業の人事担当者様
・復職支援サービスについて情報収集をされたいご担当者様
・休職者対応の制度設計をこれから考えている企業担当者様
・福祉サービスについて詳しく知りたいご担当者様
※今回は企業様向けのセミナーのため、福祉施設・支援機関の方の参加はご遠慮いただいております。
こんな方におすすめです
・休職者対応に課題を感じているが、具体的な解決策が見つけられない
・復職後のミスマッチや再休職を防ぎたい
・成功例だけでなく、うまくいかないケースからも学びを得たい
・休職者対応に関する、頼れる相談先を見つけたい
・就労移行支援が休職者対応にどのように役立つのか知りたい
■タイムスケジュール
13:20～ 開場
13:30～ セミナースタート
株式会社ゼネラルパートナーズ／atGPジョブトレの紹介
休職者の現状と企業が抱える課題
リワークプログラムの詳細について
休職者支援事例紹介
質疑応答
14:30 終了予定
14:30～個別相談（希望者のみ）
■セミナー参加特典
ご希望の企業様には個別相談会を実施します。
個別相談会にご参加いただいた企業様には、さらに以下の特典をご用意しております：
・復職支援の事例集
・復職判断に役立つチェックシート
■企業が抱える休職者対応の課題解決
企業の人事担当者様が直面する休職者対応の課題に対し、当社がどのようなプログラムを展開し、再休職の防止や企業の安心に繋げているのかを、実際の事例を通じて解説いたします。成功事例のみならず、うまくいかなかった事例とその原因分析も含めることで、より実践的な学びを提供いたします。
■お申し込み方法
以下のURLからお申込みください。
https://info.atgp.jp/webseminar/jobtrarework/20251009
■当日の注意事項
※企業向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。
※ビデオオン／オフは任意です。
※セミナーの動画や写真の撮影、録画、録音は一切禁止とさせていただきます
（ノートやメモをとることは可能です）。
また、セミナーの内容の不特定多数への公開（SNSへの投稿等）は、禁止とさせていただきます。
※セミナー内容につきましては今後のセミナーの品質向上の為、録画させていただく場合がございます。
≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫
障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。
会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ
本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
代表者：代表取締役社長 進藤 均
設立日 ：2003年 4月
URL：http://www.generalpartners.co.jp/
業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など
＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
就労移行支援事業所 atGPジョブトレ リワークサービス担当 担当:atGPジョブトレIT・Web船橋 西尾
〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-20 東信船橋ビル2階
【TEL】050-3645-6001(受付時間:平日9:00~17:00)
【Mail】rework-kanto@generalpartners.co.jp
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 戸田
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）
