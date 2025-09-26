著名なマダガスカル保護活動家が2025年Indianapolis賞ガラで表彰へ





インディアナポリス、2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 9月27日、Indianapolis Zooは、2025年インディアナポリス賞受賞者Lily-Arison René de Roland博士の功績を称えるガラをインディアナポリス市中心部で開催する予定です。動物保護分野における世界最高峰の賞であるIndianapolis賞は、Indianapolis Zooが2年ごとに授与します。René de Roland博士は、故郷マダガスカルにおける画期的な研究で表彰されます。その発見は生物多様性保護の取り組みに革命をもたらし、地球上で最も危機に瀕した生態系の一つにおいて、地域主導の種保護の新たなモデルを創出しました。



Renowned Madagascar conservationist Lily-Arison René de Roland, Ph.D., is the 2025 Indianapolis Prize Winner. Photo by Matt Mays.



今年の記念式典は、Indianapolis賞創設20周年も同時に祝うものです。Indianapolis Zooによる世界的な自然保護イニシアチブであるIndianapolis賞は、野生生物保護を支援するため、これまでに世界中の自然保護活動家に750万ドル以上を授与してきました。

「René de Roland博士は、インディアナポリス賞の20年間で私たちが学んだことを体現しています。持続可能な自然保護は、地域のリーダーシップとコミュニティの連携から生まれるのです。彼の顕著な功績を称えられることを誇りに思います」と、Indianapolis ZooのRob Shumaker理事長兼CEOは述べました。

2006年、René de Roland博士のチームはマダガスカル北部の辺境湿地帯での探検中、40年間絶滅したと考えられていたカモの一種、マダガスカルカイツブリを再発見しました。この発見は、マダガスカルの「失われた」種のいくつかがまだ救えることを証明しました。Peregrine Fundのマダガスカルプログラムのナショナルディレクターとして、René de Roland博士はマダガスカル人保護活動家チームを率い、1,500平方マイルを超える重要な生息地を包含する5つの国家保護区を設立しました。また、90の修士号と16の博士号を取得した数百人のマダガスカル人保護活動家を指導してきました。

「私の仕事は、自国の生物多様性への誇りと、素晴らしい人々への愛情に支えられています」とRené de Roland博士は述べました。「私たちの故郷を守ることに深く心を寄せる、多くの献身的なマダガスカルの人々と共に働けることに感謝しています。」

René de Roland博士は、4大陸にわたる保全活動を代表する6名のDeHaanファイナリストの中から選出されました：Alberto Alves Campos（Aquasis）、Lisa Dabek博士（ツリーカンガルー保護プログラム）、Julie E. Packard（モントレーベイ水族館）、Lee James Taylor White博士（熱帯生態学研究所）、Biruté Mary Galdikas博士（Orangutan Foundation International）。Indianapolis賞受賞者には25万ドル、DeHaanファイナリストには各5万ドルが授与されます。

2025年新進自然保護活動家

ガラでは、2025年インディアナポリス賞次世代保全活動家として、ウガンダの研究者Mwezi 「Badru」 Mugerwaも表彰されます。Mugerwaは、40歳以下の個体種または種群の保護に取り組む個人に贈られる新進自然保護活動家賞の2人目の受賞者です。Mugerwaは、アフリカで最も知られていない種の一つである希少なアフリカンゴールデンキャットを保護するため、革新的な地域社会主導型アプローチを先駆的に導入した功績が認められました。

Mugerwaの組織Embakaは、医療から家畜管理まで地域のニーズに対応する保全プログラムに2,200人以上の地域住民を登録し、密猟防止の誓約と引き換えに支援を提供しています。このプログラムはアフリカン・ゴールデンキャット保全連合を通じて19のアフリカ諸国に拡大しました。

「地域に入り込み問題を理解すれば、解決策は自ずと明らかになります」とMugerwaは述べました。「裏庭に国立公園があることは負担ではなく、チャンスなのです。」

受賞歴のあるジャーナリストであり、過去のインディアナポリス賞ガラの司会も務めたAnne Thompsonが、自然保護活動家でありテレビプロデューサーでもあるSaba Douglas-Hamiltonとともに、今年のイベントを司会します。インディアナポリス出身で、NBCの「The Voice」シーズン6の優勝者であるJosh Kaufmanがパフォーマンスを行います。このイベントは、Cummins Inc.が主催しています。

Indianapolis賞について

Indianapolis賞は、動物種または種群の持続可能性向上において重要な成果を上げた保全活動家を表彰し、報奨します。2023年に新設された新進自然保護活動家賞は、40歳以下の保全活動家に授与されます。2004年の創設以来、Indianapolis賞は750万ドル以上の制限のない現金賞を授与し、財政的支援と社会的認知を通じて保全科学者の活動を推進してきました。Indianapolis賞はインディアナポリス動物園の自然保護イニシアチブです。

Mwezi "Badru" Mugerwa is the 2025 Indianapolis Prize Emerging Conservationist. Photo by Matt Mays.



編集部注：受賞者、新進自然保護活動家、DeHaanファイナリストの高解像度写真は以下から入手可能です（https://trello.com/b/uS22CEp9/2025-indianapolis-prize-gala）。現地でのメディア向けブリーフィングは、東部時間午後5時よりJW Marriottにて実施されます。

