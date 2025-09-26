Tribesigns、新サブ・ブランド「TribeWood」を発表 ― プレミアム無垢材家具で暮らしに温もりを





ニューヨーク、2025年9月25日 / PRNewswire / -- 世界的に高い評価を得ているオンライン家具ブランドのTribesignsは、新たなサブ・ブランド「TribeWood」のローンチを発表しました。TribeWoodは、暮らしの時間と記憶を映す、温かみと質感のある住まいへのニーズの高まりに応えるプレミアム無垢材家具ブランドです。

TribeWoodは天然無垢材の家具を専門とし、Tribesignsが一貫して掲げてきたコスト・パフォーマンスへのこだわりを継承しつつ、上質な無垢材、精緻なクラフトマンシップ、洗練されたデザインによってワンランク上の体験を提供します。

「これは単なる家具ではなく、"あたたかな暮らし"への回帰です。」と、TribesignsのCMOアンディ・ファン氏は語ります。「TribeWoodの製品はすべて、モミ、オーク、ウォルナットといった良質な天然木から作られ、木目の表情を生かしつつ、環境に配慮した仕上げを施しています。シンプルなラインと自然な色合いで、家族の日常のリズムに寄り添い、控えめながらも洗練された存在感を放ちます。」



TribeWood: A Premium Solid Wood Furniture Sub-Brand Released by Tribesigns



他のブランドがクラシックなアメリカン・ホームライフの象徴だとすれば、TribeWoodはインターネット時代に呼応する、新たな上質の形と言えるでしょう。洗練されたデザインと快適さを維持しながら、若いファミリー層にも届く優れたコスト・パフォーマンスを提供しています。

TribeWoodは単なる家具ブランドではなく、「自然、秩序、快適」というライフ・フィロソフィーを映し出すプレミアム無垢材家具ブランドです。私たちは、すべての家庭に、手頃な価格でカスタムメイドに近いアメリカン・スタイルの暮らしを楽しんでいただきたいと考えています。本棚からダイニングテーブル、ベンチからコンソールテーブルに至るまで、TribeWoodが提供するのは単なる製品ではなく、暮らしの本質に寄り添う"やさしい力"なのです。

親ブランドTribesignsの理念を継承し、『Designed in Wood』をスローガンに掲げるTribeWoodは、常に顧客の暮らしに寄り添います。モミ、オーク、ウォルナットといった厳選された木材の調達から、精緻な接合技術、手に馴染む上質な仕上げに至るまで--すべての工程に心を込め、美しさと耐久性を兼ね備えた家具を届けます。

TribeWoodの詳細については、以下の公式ウェブサイトおよびAmazonストアをご覧ください。

公式ウェブサイト: https://tribesigns.com/pages/about-tribewood

Amazonストア: https://www.amazon.com/stores/TribewoodbyTribesigns/page/349938C2-7F1A-48D5-92C4-2D7502FFD20B

Tribesignsについて:

Tribesignsは、世界をリードする家具デザイナー兼メーカーです。『Designed for Life』をスローガンに掲げ、多様なライフスタイルに寄り添い、自然にやさしい選択を大切にしています。

ホームオフィスデスクや本棚、コンソールテーブルから、収納家具、シューズラック、ナイトスタンド、ドレッサー、ダイニングテーブル、さらには会議用テーブルや受付デスクに至るまで――独自のデザインを生かした多彩な家具で、世界中の家庭やオフィスの空間を彩っています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com