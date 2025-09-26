Trintech、アジア太平洋地域のパートナーエコシステムを拡大し、AI財務決算ソリューションの導入を加速





ダラスおよびシドニー, 2025年9月26日 /PRNewswire/ -- 財務部門向けAI決算ソリューションの世界的リーダーであるTrintechは本日、アジア太平洋地域のパートナーエコシステムを大幅に拡大し、Cornerstone、PMsquare、Minerva Partners、Green Cloud Consulting、QMetrix、Mero、GK Horizonsといった主要企業を新たに迎え入れたことを発表しました。

この成長は、アジア太平洋地域における広範な投資戦略の一環として、Trintechが商業部門とエンタープライズ部門の両方において、現地でのサービス提供と顧客サポートの強化に注力していることを示しています。この1年間、Trintech は、Protiviti、Kainos、Workdayなどのグローバルおよび地域のリーダー企業とのパートナーシップを強化するとともに、オーストラリアに新しいデータセンターを開設し、ベンガルールとノイダにオフィスを追加し、Claudia PirkoをAPAC担当副社長兼ゼネラルマネージャーに任命するなど、自社の事業基盤の拡大にも取り組んできました。

「当社のグローバルパートナーエコシステムは、Trintechの最大の強みの一つです」と、Trintechの最高パートナー責任者であるMekaela Davisは述べました。「APACにおけるこの拡大は、地域的なマイルストーンであるだけでなく、世界トップクラスのテクノロジーと信頼できる現地の専門知識を融合して、長期的な価値を提供していることの証でもあります。パートナーと協力し、顧客の財務の近代化、ガバナンスの強化、決算をはるかに超えた測定可能な成果の推進を支援しています。

この地域の財務チームは、コンプライアンスに対する期待の高まりと、正確な報告を迅速に行うというプレッシャーの増大に直面しており、AI を活用した自動化が不可欠となっています。Trintechの拡大するパートナーエコシステムにより、組織は、自信を持って決算を近代化するために、グローバルなイノベーションと現地の専門知識を適切に組み合わせることができます。

「当社は野心的な商業企業から複雑な複数事業体企業まで、アジア太平洋地域全体で財務変革を加速しています」と、Trintechのアジア太平洋地域担当副社長兼ゼネラルマネージャー、Claudia Pirkoは述べました。「拡大を続ける当社のパートナーエコシステムは、現地の専門知識とTrintechのAI駆動型イノベーションを融合させ、財務チームが決算業務を再構築し、自信を持って主導することを支援します。」

「Meroは、Trintechと提携し、同社の最先端のAI財務決算ソリューションをニュージーランド市場に導入できることを大変嬉しく思っています」と、MeroのFP&Aソリューション担当ディレクター、Allen Keyteは述べました。「Trintechのポートフォリオは、当社の既存のFP&A製品群の自然な延長であり、財務チームがより迅速に、より正確に、より管理しながら決算を行うことを可能にする、より総合的なソリューションを提供することを可能にします。このパートナーシップは、顧客の財務変革を推進するという当社の専門知識と取り組みに完全に合致するものです。」

「Trintechと提携し、この地域の財務チームが AI による自動化を採用するお手伝いをできることを大変嬉しく思います」と、CPM Groupのマネージングディレクター、Piers Wilsonは述べました。「当社は、効率性を高め、インサイトを提供する革新的なソリューションによって組織に力を与えることに常に注力してきました。Trintechの拡大を続けるパートナーエコシステムに参加することで、APAC全域で財務ソリューションを提供する当社の専門知識と、財務決算における同社のグローバルなリーダーシップを融合させることが可能になります。これにより、顧客は高まるコンプライアンス要求に対応し、財務機能からより大きな価値を引き出すことができるようになります。」

Trintechの市場・業界を問わないソリューションは、すでに銀行・金融サービス、小売、ホスピタリティ、公共部門など様々なセクターの組織を支援し、より迅速な決算、強固な統制、高い可視性の実現に貢献しています。これらの成果は、信頼できるテクノロジーと強力なパートナーコミュニティが連携することで、財務チームが解き放つことができる具体的な価値を示しています。

Trintechについて

Trintechは、人々が最も重要なことに時間を割けるよう支援します。当社のAI財務決算ソリューションは、世界中の数千社の顧客が財務・会計部門全体の生産性変革を主導することを可能にします。効率性の向上、リスク軽減のための正確性の確保、戦略的意思決定の支援を実現します。Trintechで時間を有効活用しましょう。

AI財務決算管理のリーダーであるTrintechは、テキサス州プラノに本社を置き、米国、欧州、オーストラリア、南米、アフリカ、アジア太平洋地域にオフィスと戦略的販売代理店を展開しています。強力なパートナーエコシステムを基盤に、Trintechは100社以上の企業と連携し、相互接続されたビジネスネットワークを構築しています。Trintechの詳細については、www.trintech.comをご覧ください。

