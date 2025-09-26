マイリーサイラス、メイベリン ニューヨークの象徴的なジングルをリメイク ― ブランドのグローバルアンバサダーに就任





このカルチャーアイコンは、自身の声とビジョン、大胆なエネルギーを携えて新たなビューティの時代を切り開き、メイベリンの最も伝説的なサウンドを力強くリミックスします。

ニューヨーク, 9月 26, 2025 /PRNewswire/ -- 世界ナンバーワンのメイクアップブランドであるメイベリン ニューヨークは、世界的に有名な「Maybe it's Maybelline」のジングルを大胆にリメイクし、マルチプラチナアーティストであり国際的な音楽アイコンであるマイリーサイラスを新たなグローバルスポークスパーソンとして迎えることを誇らしく発表しました。自己表現と自信の象徴として長く親しまれてきたこのジングルは、マイリーサイラスの唯一無二のサウンドと恐れを知らないエネルギーによって生まれ変わり、新たな章へと踏み出します。



「子どもの頃、 メイベリンのジングルを歌いながら、画面に映っているのが自分だと想像していたのを覚えています。今、それが現実です。こんなにも象徴的なものを自分のものにできるなんて-とても力強く、そして個人的な体験です」とマイリー・サイラスは語りました。「このパートナーシップは、私の中の二つの核となる部分を結びつけてくれます。音楽からメイクを切り離すことはできません。音楽にはパフォーマンスと誠実さがあり、メイクはその両方を高めてくれます。言葉を使わずに自分の真実を語る方法なのです。メイベリンは、メイクは表現的であり、常に進化し続けるべきだという私の信念を共有しています。大切な価値観や自己表現、そして遊び心を称えるブランドであるメイベリンとのパートナーシップは、今の私の人生の段階において最も自然な選択だと感じました。」

懐かしさと再創造をつなぐ革新的なキャンペーンにおいて、 メイベリンとマイリー・サイラスがタッグを組み、美しさに意味をもたらし、創造的な表現を称えます。これは、音楽とメイクが融合する新たな時代の始まりを示しており、ファンに自己表現とエンパワーメントの新しい形を提供します。

「マイリーは単なる世界的アイコンではなく、現代の美のミューズなのです。彼女のクリエイティビティとアーティスト性は、強さと繊細さの間で舞うように表現されています。」と、メイベリンニューヨークグローバルブランドプレジデントのサンドリーヌ・ジョリーは語りました。 「彼女は、美しさに対して表現力豊かで感情にあふれた、非常にパーソナルな視点をもたらしてくれます。彼女の唯一無二の声とビジョンによって、私たちの象徴的なジングルは、飾らず親密で、このメイベリンの時代を力強く映し出すものへと生まれ変わりました。」

この長期的なパートナーシップは、 マイリー・サイラスがジングルをキャンペーンの鼓動としてリメイクすることから始まり、2025年9月よりテレビ、デジタル、ソーシャル、店頭プロモーションを通じて展開されます。さらに、新しいカラーコレクションの発売や、ブランドのバイラルマスカラ現象である「スカイハイ」を含む大型ローンチにおいても、マイリー・サイラスがブランドの顔としてスポットライトを浴びることになります。

「このキャンペーンは、美しさが流動的であり、自信は無数の形で表現でき、そしてそれは最初からあなたの中に備わっているものだということを示していると思います。」 とマイリー・サイラスは付け加えました。

美の新時代へ、ようこそ。たぶん彼女は生まれつき持っているのでしょう。もしかして、マイリー。

メイベリン・ニューヨークについて

メイベリン ニューヨークは、世界ナンバーワンのコスメティックブランドであり、120を超える国々で展開されています。最先端の技術を駆使したフォーミュラとトレンドに基づく専門性、そしてニューヨークらしいエッジを融合させることで、メイベリン ニューヨークは、すべての人に革新的で手に取りやすく、そして気軽に使えるコスメを提供することを使命としています。

2020年、メイベリンは不安とうつ病を支援する長期プログラム「ブレイブ・トゥギャザー」を全世界に導入した。ブレイブ・トゥギャザーは、1対1の重要なサポート、オンライン教育ハブ、メンタルヘルスをめぐる話題の非宗教化を支援するさまざまなプログラムを提供し、今後5年間で1000万ドルを世界および地域の団体に寄付することを約束している。詳細はwww.maybelline.com またはwww.maybelline.com/bravetogether をご覧ください

マイリー・サイラスについて

マイリー・サイラスは、忘れられないポップカルチャーの瞬間と絶え間なく進化する音楽で、複数の世代を魅了し続けています。ジャンルを超えるカメレオンとして知られる彼女は、そのアーティスト性を絶えず再定義し続けています。

2024年のグラミー賞で、マイリー・サイラスは2023年の最も売れたシングル「Flowers」を披露し、ベスト・ポップ・ソロ・パフォーマンス賞とレコード・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。2025年、彼女のビヨンセとのコラボレーションは、ベスト・カントリー・デュオ・パフォーマンス賞を受賞しました。彼女の8枚目のアルバム『Endless Summer Vacation』はチャートを席巻し、批評家に高く評価されたビジュアルアルバム『Something Beautiful』が現在リリース中です。本作はトライベッカ映画祭で初公開され、6月に世界同時リリースされました。

音楽活動に加えて、マイリーはグッチのフローラ香水やドルチェ＆ガッバーナのキャンペーンに出演し、Netflixの『ブラックミラー』ではアシュリー・O役を演じ、ナイン・インチ・ネイルズの楽曲を新たにアレンジして披露しました。彼女はWマガジンに対し、もし役が「自分自身の延長であるか、あるいは自分自身を凌駕するような個性を持つ人物や何か」であれば、再び演技をすると語りました。

2014年に設立した自身の「ハッピー・ヒッピー・ファウンデーション」を通じて、マイリーはホームレス状態に直面している若者、特にLGBTQ+の若者たちのために数百万ドルを募金してきました。2024年、彼女は慈善活動の対象を母親の多様性を支援することに拡大するため、「ザ・マイリー・サイラス・ファウンデーション」を設立しました。

