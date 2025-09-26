高知県（高知県高知市、知事：茺田省司）と京都薬科大学（京都市山科区、学長：赤路健一）は、相互の人的・知的資源の交流及び活用を図ることで、地域に貢献できる薬剤師等の人材を育成するとともに、地域の活性化、地域課題の解決とそれに資する教育・研究等、相互の発展に寄与することを目的として、2025年9月24日（水）に連携協定を締結しました。

高知県と京都薬科大学は相互に連携し、高知県内の薬剤師確保に向けた就職支援や本学への就学支援に取り組んでいきます。また高知県薬剤師会とも協力し、地域医療に関する研究支援など教育研究活動における人的交流を推進していきたいと考えています。

＜連携・協力事項＞

（１）学生及び卒業生の高知県内への就職支援に関すること。

（２）薬剤師に関心を抱く高校生の大学就学支援に関すること。

（３）教育、研究及び社会貢献に関すること。

（４）その他、双方が協議して必要と認める事項に関すること。













