ソウル観光 × JENNIEキャンペーン、6億回再生を突破 「今までで一番クールな観光プロモーション」

• ソウル特別市とソウル観光公社は、世界的スーパースターJENNIEを起用した7つのキャンペーン映像を公開し、世界中での総再生回数が6億回を突破しました。

• このキャンペーンに使われた映画風ストーリーでは、JENNIEが「ダルトッキ」というメインキャラクターを演じるとともに、彼女のアルバム「Ruby」からの楽曲「Seoul City」を用いることで、ソウルの魅力を世界中に広めました。

ソウル、韓国、2025年9月26日 /PRNewswire/ -- グローバルK-POPアーティストJENNIEを起用したソウルのグローバル観光キャンペーン「Absolutely in Seoul」は、映像公開以来、全世界で累計6億回の再生回数を記録しました。



この記録は、ソウルの世界に向けた観光キャンペーン史上、8年間で最大の成果となり、JENNIEとソウル市の強力な相乗効果を示しています。

「ソウルでは何でもできる」をテーマに、ドラマチックでファンタジー調の物語と印象的な映像で作りあげられたこのキャンペーンは、短編映画式に構成されています。

最初のメインエピソード「ダルトッキ」では、ソウルが大好きな月のウサギキャラクター（JENNIE）が、ソウルへの気まぐれな旅に出る物語が描かれます。

2番目のメインエピソード「SEOUL CITY」では、JENNIEのデビューソロアルバム「Ruby」の楽曲「Seoul City」をサウンドトラックに使用し、JENNIEがソウルの名所を巡る様子を紹介します。登場する場所には、ハンガン(漢江)バス、トンデムンデザインプラザ(DDP)、ソウルの月(SEOULDAL)、キョンボックン(景福宮)、 トクスグン(徳寿宮)、 COEX(コエックス)、ソンスドン(聖水洞)、プクチョン(北村)韓屋村、ウルチロ(乙支路)、ノドゥルソム(ノドゥル島)などがあります。

キャンペーン動画を視聴した人からは非常に熱狂的な反応が見られています。JENNIEのソウル名誉観光大使任命が1,181件の国際ニュースで取り上げられた他、キャンペーン動画はソーシャルメディアで5万回以上リポストされ、世界中で話題となりました。

世界中の視聴者から多言語で寄せられた熱いコメントでは、斬新なアイディアとJENNIEによるソウル市の表現が称賛されています。「JENNIEは古いものと新しいものが共存するソウルの魅力を完璧に表現している」「JENNIEの『Seoul City』は観光キャンペーンにぴったり」「これを見て、今すぐソウルに行きたくなった」などの声が上がっています。

強力なデジタルパフォーマンスを基に、ソウル観光公社は、今年後半に主な海外市場でのテレビ広告やインパクトの強い屋外メディアを通じて、世界での勢いを維持する計画です。

「この結果は、K-POPを含む韓流コンテンツを通じて、ソウルが魅力的な目的地になったことを示しています。3,000万人の外国人観光客を誘致する目標を達成するために、積極的なグローバルマーケティングを続けます。」とソウル観光公社関係者は述べています。



