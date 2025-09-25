地元中学生を対象に職場体験学習を実施 ～地域に根差した教育支援を継続～

ニッカホーム株式会社

全国に100店舗以上のショールームを展開する ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）は、2025年9月4日・5日の2日間、東京都八王子市立の中学2年生(2名)を対象に職場体験学習を実施しました。

本取り組みは2023年から3年連続での開催となり、地域の教育支援活動として定着しつつあります。

営業職を“リアルに体験”

本プログラムでは、リフォーム会社ならではの「現地調査」「見積り作成」「商品提案」といった一連の流れを、実際の新人営業スタッフと同じプロセスで体験。

生徒たちは、

・ショールーム展示品を用いた商品比較

・自宅を題材にした現地調査・プラン作成

・見積書を活用した営業ロールプレイ

などに挑戦しました。

「営業職は難しいと思っていたが、やりがいを感じられる仕事だと分かった」という感想も寄せられ、仕事への理解や将来の職業選択に大きな刺激となりました。

背景と目的 ― 「働くことの意義」を伝える

ニッカホームでは、地域教育の一環として職場体験学習を継続的に実施。

リフォーム業界の仕事に触れる機会を提供することで、

・「働くことの意義」を理解するきっかけ

・将来の夢やキャリア形成への動機づけ

を目的としています。

2023年度に初めて八王子ショールームで受け入れを行って以来、生徒や学校関係者からの評価を受け、今年で3年連続の開催となりました。

今後の展開 ― 教育支援と地域社会への貢献

ニッカホームは、地域に根差した企業として「教育支援」「社会貢献」に積極的に取り組んでまいります。

今後も各地のショールームを拠点に、子どもたちの学びや体験を支える機会を広げ、地域社会と共に成長していく企業を目指します。

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598