微生物検査市場規模、シェア、競争状況、トレンド分析レポート：製品別；検査種類別；応用分野別； エンドユーザー別－主要メーカー、課題、ビジネス機会分析および2025年から2033年までの業界予測
世界の微生物検査市場は、2024年から2033年までに58億4000万米ドルから127億4000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 9.04％で成長すると見込まれています。
微生物検査は、寄生虫、真菌、ウイルス、細菌を含む微生物の同定と分析に焦点を当てた重要な研究分野です。これらの微生物は、その小さなサイズにもかかわらず、環境、工業プロセス、人間の健康など、生命のさまざまな側面に重大な影響を及ぼす可能性があります。微生物学の研究は、有益であれ有害であれ、これらの生物が果たす役割を理解し、それらが周囲の環境とどのように相互作用するかを理解するために不可欠です。
食品・飲料産業が牽引する市場需要の拡大
日本国内外の食品企業は、HACCP（危害要因分析重要管理点）やISO 22000といった国際的な食品安全基準への準拠が義務化されつつある中で、微生物検査の導入を急速に拡大しています。とりわけ乳製品、水産加工品、冷凍食品などのカテゴリでは、リステリア菌やサルモネラ菌、大腸菌O157などに対する迅速かつ高感度な検査が求められており、検査サービスおよび自動化機器の需要が高騰しています。大手食品メーカーが品質保証の一環として微生物検査の体制強化を図っており、検査市場全体の成長を後押ししています。
臨床診断分野における革新とアプリケーションの拡大
新型感染症のパンデミック以降、病原体の早期発見と精密診断の重要性は一段と高まりました。PCR検査、次世代シーケンシング（NGS）、マススペクトロメトリーといった高度技術が臨床分野に導入され、特に病院や研究機関では、患者の免疫状態や疾患の特定に微生物検査が積極的に活用されています。日本では高齢化の進行に伴い、感染症リスクへの対応が喫緊の課題となっており、医療現場での微生物検査技術の需要は今後さらに増加する見込みです。
主要企業のリスト：
Bio-Rad Laboratories Inc.
Abbott Laboratories
Becton Dickinson and Company
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Bruker Corporation
Hologic Corporation
Danaher Corporation （Cepheid Inc.）
Biomerieux SA
Thermo Fisher Scientific Inc.
Agilent Technologies Inc.
Merck KGaA
Shimadzu Corporation
NEOGEN Corporation
技術革新による自動化・迅速化の波
かつては数日かかっていた微生物培養検査も、現在では自動化プラットフォームやラボ・オン・チップ技術の発展により、数時間で結果が得られるまでに進化しています。とくに日本では労働人口の減少により、少人数での効率的な検査業務が求められており、ロボティクスやAI解析を導入したスマートラボの導入が進んでいます。検査精度の向上と作業時間の短縮が同時に実現されることで、微生物検査は従来よりも柔軟性とスピードを兼ね備えたシステムへと変貌しています。
規制環境と標準化の強化が市場成長を促進
日本国内では、厚生労働省や農林水産省、環境省などが主導する厳格な検査基準が設けられており、企業には法令遵守とトレーサビリティの確保が求められています。これにより、検査装置メーカーや検査サービスプロバイダーは、国際標準に準拠した製品開発とラボ運用の高度化を余儀なくされています。輸出向け製品に対する検査ニーズも増加しており、特にアジアや欧米への食品輸出を行う企業では、検査体制の拡充が市場機会となっています。
