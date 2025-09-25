¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿·Â´ÆâÄê¼Ô100Ì¾Ä¶¤òÃ£À® ― ¶å½£¥¨¥ê¥¢ÆâÄê¼°¤ò³«ºÅ ―
ÆâÄê¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê´ØÅì»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ËÜÇ¯ÅÙÆþ¼Ò¼°¤Ç¤Î»£±Æ
ÆâÄê¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡ÊÀ¾ÆüËÜ»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ËÜÇ¯ÅÙÆþ¼Ò¼°¤Ç¤Î»£±Æ
ÆâÄê¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡ÊÃæÉô»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ËÜÇ¯ÅÙÆþ¼Ò¼°¤Ç¤Î»£±Æ
ÆâÄê¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê¶å½£»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ËÜÇ¯ÅÙÆþ¼Ò¼°¤Ç¤Î»£±Æ
½»Âð¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nikka-home.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÏ¶»³ÆóÃúÌÜ1225ÈÖÃÏ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¾ÅÄ Íµµ×¡¢°Ê²¼ ¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¡Ë¤Î¶å½£»Ù¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(²Ð)¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¡ÖTKPÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯4·îÆþ¼ÒÍ½Äê¤Î¿·Â´ÆâÄê¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆâÄê¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£¡¦ÃæÉô¡¦À¾ÆüËÜ¡¦´ØÅì¤Î4»Ù¼Ò¤Î¿·Â´ÆâÄê¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤100Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçµ¬ÌÏºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³100Ì¾Ä¶¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼Â¸½
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙ¿·Â´¤ÎºÎÍÑ¤Ç½é¤á¤ÆÆâÄê¼Ô¿ô¤¬100Ì¾¤òÆÍÇË¤·¡¢26Ç¯ÅÙ¿·Â´¤â°ú¤Â³¤Âçµ¬ÌÏºÎÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñ100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È´ðÈ×¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿°ÂÄêÀ®Ä¹¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶å½£¥¨¥ê¥¢¡ÛÆâÄê¼°²ñ¾ì¤ÏÇîÂ¿¡ÖTKPÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¶å½£»Ù¼Ò¤ÎÆâÄê¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÆü»þ¡¦²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»þ¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¡¡15»þ30Ê¬¤è¤ê
²ñ¾ìÌ¾¡§TKPÇîÂ¿±ØÃÞ»ç¸ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¡9³¬
¡¡½»½ê¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹£´－£¸ ¥æー¥³¥¦¥Ó¥ë ¡¡9³¬
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¶å½£»Ù¼ÒÇÛÂ°¤ÎÆâÄê¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆâÄê¼°¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤«¤é¤Î·ãÎå¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¡¢ÆâÄê¼Ô°ìÆ±¤Î¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹µ¡²ñ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÄê¾Ú½ñ¼øÍ¿¡ÊÀ¾ÆüËÜ»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ºòÇ¯ÅÙ»£±Æ
º£¸å¤ÎÊúÉé¤ä¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÆâÄê¼Ô¡ÊÃæÉô»Ù¼Ò¡Ë¡¡¢¨ºòÇ¯ÅÙ»£±Æ
Æþ¼ÒÁ°¤«¤é¸½¾ì¤È¼ÒÉ÷¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖÆâÄê¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ©ÅÙ¡×
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆâÄê¼°¤Î¼Â»Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¿·Â´ÆâÄê¼Ô¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÆþ¼ÒÀ©ÅÙ¡×¤äÆâÄê¼Ô¸¦½¤¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÂÌ³¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò·Ú¸º¤¹¤ë
¡¦¸½¾ì¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÝÂê¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÃÎ¤ë
¡¦¼ÒÉ÷¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ÈÄêÃåÎ¨¤ò¹â¤á¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÄê¼Âà¤äÁá´üÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¤ÈÄêÃå¡×
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¤«¤éÆþ¼ÒÁ°¤Î¥Õ¥©¥íー¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò¾ðÊó
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ë¥Ã¥«¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡¡¡¡½»½ê¡§¢©458-0007¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÏ¶»³ÆóÃúÌÜ1225ÈÖÃÏ
¡¡¡¡ÁÏ¶È¡§1987Ç¯1·î¡Ê¸Ä¿Í¾¦Å¹¤È¤·¤Æ³«¶È¡Ë
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²ñÄ¹¡¡±Ý¸Í¡¡¶Ö¼£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¼ÒÄ¹¡¡À¾ÅÄ¡¡Íµµ×
¡¡»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
¡¡¼Ò°÷¿ô¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡1,695Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
¡¡¡¡Ç¯¾¦¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡711.6²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
»Ü¹©¼ÂÀÓ¡§¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¡83,179·ï¡Ê2024Ç¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îß·×812,111·ï¤òÄ¶¤¨¤ë»Ü¹©¼ÂÀÓ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·ÃÛ¡¦Áý²þÃÛ¡¦Å¹ÊÞÀß·×¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ´ÈÌ¡ÊÆâÁõ¹©»ö¡¦³°Áõ¹©»ö¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÉÁõ¹©»ö¡¦¿å²ö¤ê¹©»ö¡¦³°¹½¹©»ö¡¦²¼¿åÆ»ÀÚÂØ¹©»ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¦»Ü¹©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·úÃÛ»ñºà¡¦¾®Êª¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
