iPhone 17に機種変更したら、Androidの写真が消えた？原因と復元方法
Tenorshare Co., Ltd.は、9月25日（木）、Androidスマホデータ復元ソフト「UltData for Android」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、プレビュー機能を強化しました。
● UltData for Androidデータ復元ソフトを無料体験：https://x.gd/c0G4x
スマホの買い替えシーズン到来。話題の iPhone 17 に機種変更したら、今まで使っていた Android の写真データが消えてしまった…というトラブルが、最近急増しています。本記事では、その原因と、できる限り写真を復元する方法を解説します。
Part1. Android機種変更で写真が消えるのはなぜ？
機種変更時に写真が消えてしまう原因は、いくつか考えられます。
●Android 側で バックアップがOFF だった
→ Google フォトなどで自動バックアップを有効にしていなかった場合、新端末にデータを引き継げないことがあります。
●SD カードや内部ストレージに保存していた写真を、新機種に正しく移行できていない
●写真アプリの ゴミ箱 や 削除済フォルダ に移動されているだけ
●移行ソフト・方法の不具合や操作ミス
●iPhone 側での同期・クラウド設定が誤っており、写真が非表示になっている
→ iCloud 写真がオフになっていた、非表示アルバム表示設定がオフなどの可能性があります。
Part2. Android機種変更で消えた写真を復元する方法
以下の順で試してみることをおすすめします。
方法 A. Android側のゴミ箱／削除フォルダをチェックして画像を復元する
Android の「ファイル」アプリや Google フォトの “ゴミ箱” に、削除から 30 日～60 日以内の写真が残っている場合があります。
方法 B. Google フォトのバックアップから消した写真を復元する
Google フォトでバックアップされていれば、新端末でログインするだけで写真が戻ることがあります。Google フォト内の “ゴミ箱” に移動していても復元可能な場合があります。
方法 C. SD カードを確認して写真を取り戻す
元の Android に SD カードを入れていたなら、そのカードをパソコンやスマホに挿して写真ファイルを直接コピーできるかもしれません。
方法 D. データ復元ソフトを使ってバックアップなしの写真を復元する
バックアップがなければ、復元専門のソフトUltData for Androidを使って、内部ストレージをスキャン・復元を試みる方法があります。バックアップがなくても復元できる可能性があるため、AndroidからiPhone 17への移行トラブル時には最初に試してみる価値があります。
●Androidスマホ内部ストレージを徹底スキャン
●誤削除・機種変更・システム障害など、さまざまな原因で失われた写真を復元可能
●バックアップがなくてもOK
●専門知識不要、パソコンに接続して数クリックで操作できる
★Tenorshare UltData Androidデータ復元を無料体験：https://x.gd/c0G4x
手順1．アプリをパソコンにインストールして、起動します。「Androidスマホのデータを復元」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330511&id=bodyimage1】
手順2．USBケーブルを使ってAndroidをPCに接続します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330511&id=bodyimage2】
手順3．復元したい写真の種類を選択したら「開始」をクリックでスキャン開始です。スキャンしたデータがプレビュー表示されるので、復元したいデータを選択して「復元」をクリックします。
