StreamFab、Crunchyroll ダウンローダーをアップデート――マルチ音声・ASS字幕に対応
概要
アニメ配信サービス「Crunchyroll」の動画を保存できる StreamFab Crunchyroll ダウンローダー が最新アップデートを実施しました。今回の更新により、従来の高画質ダウンロード機能に加え、 複数音声の同時保存 と ASS形式字幕のサポート に対応。よりオリジナルに近い視聴体験をオフライン環境でも楽しめるようになりました。
背景
Crunchyrollは世界中のアニメファンに支持される人気サービスですが、常にオンライン環境が必要なため「安定した通信がない場所でも楽しみたい」「字幕や音声を自在に切り替えたい」といった声が多く寄せられていました。今回のアップデートは、こうしたニーズに応えるもので、アニメファンに一層自由な視聴スタイルを提供します。
新機能
● マルチ音声の同時保存
1作品に収録されている日本語や英語など複数の音声トラックをまとめてダウンロード可能。言語切替も自在です。
● ASS字幕への対応
色や位置、スタイルが忠実に再現されるASS形式の字幕を保存可能に。従来のシンプルな字幕よりも作品本来の演出に近い形で楽しめます。
既存機能と合わせてさらに便利に
● 高画質保存：最大1080p解像度でアニメをロスレス保存。
● 高音質対応：AAC 2.0音声でクリアなサウンドを実現。
● オフライン視聴：保存後はインターネット接続不要で再生可能。
公式ページはこちら：https://streamfab.jp/crunchyroll-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
