StreamFab¡¢NHK¥µー¥Ó¥¹»ëÄ°´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ――NHK ONEÇÛ¿®¤ò°ÂÄêÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ë
Í×Ìó
NHK¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¡ÖNHK¥×¥é¥¹¡×¡ÖNHK¥Ë¥åー¥¹ËÉºÒ¡×¡ÖNHK for School¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈWEB¥µ¥¤¥È¤ò½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤Ë ¡ÖNHK ONE¡× ¤Ø½¸Ìó¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ä¥Ë¥åー¥¹¡¢ºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤ÆNHK ONE·ÐÍ³¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢StreamFab NHK ¥À¥¦¥ó¥íー¥Àー¤Ï¿·¤·¤¤NHK ONEÇÛ¿®¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥æー¥¶ー¤ÏNHK¤ÎÈÖÁÈ¤ä¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤òPC¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
NHK¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¥¤¥È¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·10·î1Æü°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖNHK ONE¡×¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¡¢¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡ÖÇÛ¿®½ªÎ»Á°¤ËÈÖÁÈ¤òÊÝÂ¸¤·¤¿¤¤¡×¡ÖºÒ³²»þ¤Î½ÅÍ×¾ðÊó¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£StreamFab NHK¥À¥¦¥ó¥íー¥Àー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
StreamFab NHK ¥À¥¦¥ó¥íー¥Àー¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü ¹â²è¼ÁÊÝÂ¸ÂÐ±þ¡§ºÇÂç1080p²è¼Á¤ÇNHK ONE¤ÎÈÖÁÈ¡¦¥Ë¥åー¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¡ü »úËëÊÝÂ¸µ¡Ç½¡§ÆüËÜ¸ì»úËë¤â°ì½ï¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¡¢¸ì³Ø³Ø½¬¤äÆâÍÆÍý²ò¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ü ÈÖÁÈ¤Î°ì³ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§¥·¥êー¥º¤äÆÃÄê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝÂ¸¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¹¹ð¥«¥Ã¥È¡§ÊÝÂ¸¤·¤¿Æ°²è¤«¤é¹¹ð¤ò½üµî¤·¡¢²÷Å¬¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡ü ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ºÆÀ¸¡§ÊÝÂ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏPC¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ¼Ëö¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://streamfab.jp/nhk-downloader.htm
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§Æü¿ÊÅÍ¶â¹çÆ±²ñ¼Ò
