Adobe Photoshopの使い方を1から学べる初心者向けオンライン講座『Photoshopを使えるようになろう』を公開｜eラーニングサービス「SUSUME」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330415&id=bodyimage1】
eラーニングサービス「SUSUME」を運営する、株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、Adobe Photoshopの使い方を1から学べる初心者向け新講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』を公開しました。
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
▼講座の内容
まったくの未経験からAdobe Photoshopを学ぶ講座です。
各ツールの基本的な操作から、1つひとつ丁寧に学習を進めていきます。
ツールの使い方を習得したら実際に画像の編集、デザインを行い、バナー広告やキービジュアルの作成ができるようになる構成です。
Web制作会社が運営する求職者支援訓練校「アジャストアカデミー」が作成している学習カリキュラムで、15年の学校運営のノウハウが活かされた内容となっています。
Photoshopをこれから学び、デザイン作業を行えるようになりたい、という方にピッタリのカリキュラムです。
また、こちらのカリキュラムには、お試し版があります。
講座の一部コンテンツや、講義動画の雰囲気をご確認いただけます。
【無料体験版／基礎カリキュラム】Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎
https://member.susume.business/study/curriculum/14
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
▼講座概要
講座名 ：Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎
標準学習時間 ：15時間
受講可能期間 ：60日間
形式 ：動画コンテンツ・テスト・ハンズオン演習
＜学習目標＞
・Adobe Photoshopの使い方を１から学ぶ
・どのようにデザインに役立つ機能があるか、動画をみて把握する
・実際にバナー作成の演習を通じて、その手順を学ぶ
・ファイル保存や書き出しなどの注意点を知る
・その他、Photoshopを使うにあたっての便利なチップスやノウハウを学ぶ
＜このような方におすすめです＞
・Adobe photoshopの利用方法を１から学びたい方
・Adobe photoshopを少し触ったことはあるが、難しいな、と感じるレベルを脱したい方
・社内でバナー作成など簡単なデザインを行えるようにしたい方
・Web制作会社ならではの細かなノウハウを知りたい方
・15年以上運営している職業訓練校で作成したカリキュラムで学びたい方
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
▼プレスリリース原本はこちら
https://susume.business/news/adj_photoshop/
▼SUSUMEについて
「SUSUME」は、ビジネスに必要な専門スキルを、基礎から実践的に学べるeラーニングサービスです。
AI活用やDX人材の育成、マーケティング、クリエイティブなど、様々なジャンルのeラーニングカリキュラムを販売しています。
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 西山 美和子
メール： ssm_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
eラーニングサービス「SUSUME」を運営する、株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）は、Adobe Photoshopの使い方を1から学べる初心者向け新講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』を公開しました。
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
▼講座の内容
まったくの未経験からAdobe Photoshopを学ぶ講座です。
各ツールの基本的な操作から、1つひとつ丁寧に学習を進めていきます。
ツールの使い方を習得したら実際に画像の編集、デザインを行い、バナー広告やキービジュアルの作成ができるようになる構成です。
Web制作会社が運営する求職者支援訓練校「アジャストアカデミー」が作成している学習カリキュラムで、15年の学校運営のノウハウが活かされた内容となっています。
Photoshopをこれから学び、デザイン作業を行えるようになりたい、という方にピッタリのカリキュラムです。
また、こちらのカリキュラムには、お試し版があります。
講座の一部コンテンツや、講義動画の雰囲気をご確認いただけます。
【無料体験版／基礎カリキュラム】Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎
https://member.susume.business/study/curriculum/14
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
▼講座概要
講座名 ：Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎
標準学習時間 ：15時間
受講可能期間 ：60日間
形式 ：動画コンテンツ・テスト・ハンズオン演習
＜学習目標＞
・Adobe Photoshopの使い方を１から学ぶ
・どのようにデザインに役立つ機能があるか、動画をみて把握する
・実際にバナー作成の演習を通じて、その手順を学ぶ
・ファイル保存や書き出しなどの注意点を知る
・その他、Photoshopを使うにあたっての便利なチップスやノウハウを学ぶ
＜このような方におすすめです＞
・Adobe photoshopの利用方法を１から学びたい方
・Adobe photoshopを少し触ったことはあるが、難しいな、と感じるレベルを脱したい方
・社内でバナー作成など簡単なデザインを行えるようにしたい方
・Web制作会社ならではの細かなノウハウを知りたい方
・15年以上運営している職業訓練校で作成したカリキュラムで学びたい方
オンライン講座『Adobe Photoshopの使い方・デザイン基礎』の詳細はこちら
https://member.susume.business/study/curriculum/8
▼プレスリリース原本はこちら
https://susume.business/news/adj_photoshop/
▼SUSUMEについて
「SUSUME」は、ビジネスに必要な専門スキルを、基礎から実践的に学べるeラーニングサービスです。
AI活用やDX人材の育成、マーケティング、クリエイティブなど、様々なジャンルのeラーニングカリキュラムを販売しています。
SUSUME公式サイト
https://susume.business/
【株式会社ストランダー 会社概要】
代表者 ： 代表取締役社長 青木大輔
所在地 ： 東京都新宿区歌舞伎町２-２-１５ ヒルコート東新宿ビル３階
企業HP ： https://strander.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名 ： 株式会社ストランダー
部署名 ：セールス・マーケティング部
担当者 ： 西山 美和子
メール： ssm_inquiry@strander.jp
配信元企業：株式会社ストランダー
プレスリリース詳細へ