“ロンジェビティ”体験で整えるPOP UP、10月開催決定｜料理王国100選受賞スイーツや温泉スキンケアが集結

株式会社 和多屋別荘

株式会社和多屋別荘（所在地：佐賀県嬉野市、代表取締役：小原 嘉元）は、2025年10月1日（水）より、ウェルネスブランド『ボンジュール株式会社』によるPOP UPイベント～この1枚、ただものじゃない～を開催いたします。ノーベル生理学賞で注目された「オートファジー理論」に着想を得たスイーツや、嬉野温泉の潤いを再現したスキンケアアイテムが一堂に集結。“未来を生きる身体”をテーマに、食と美容の内外から整える特別な体験をお届けします。日本三大美肌の湯である嬉野温泉の地で、五感を解き放つひとときをぜひご体感ください。

■POP UPの概要

『食と美容の内外から整える』をコンセプトに、2つのライン「Bonjour Foods」と「Bonjour Cosme」の製品を展示販売いたします。

「Bonjour Foods」では、米粉・酒粕・白きくらげなどの国産オーガニック素材を厳選。ノーベル生理学賞で注目されたオートファジー理論に着想して開発された「米粉のオートファジークッキー(C)」や、2025年料理王国100選未来ラボ賞を受賞した「酒粕noバターサンドクッキー」など、身体に不要なものをそぎ落としながら、“内側から整う”新習慣をご提案します。

「Bonjour Cosme」では、美肌の湯として名高い嬉野温泉のうるおい成分を忠実に再現した「嬉野オンセンマスク」や、肌のキメを整えるナイアシンアミドと抗炎症作用を持つニームリーフエキスを配合した「リンクルクリーム」をラインナップ。温泉の恵みを凝縮したプロダクトは、自宅でのセルフケア時間に心地よい贅沢をもたらします。

和多屋別荘が育む伝統と、自然豊かな嬉野温泉の魅力を背景に、ボンジュールの洗練されたウェルネス体験を通じて、“ロンジェビティ”の世界観をぜひ体感してください。

■商品詳細Bonjour Foods（ロンジェビティスイーツ）

○Drオートファジーシリーズ「100年長生クッキー」

『1日1枚』。オートファジー理論に着想を得て、身体のリズムを整えることを目指したヘルシースイーツ。自然な甘みとサクサクの食感が特徴です。

○「酒粕noバターサンドクッキー」

2025年料理王国100選未来ラボ賞受賞。発酵由来の酒粕を活かし、コク深くヘルシーに仕上げた”no”バターサンド。バターを使用せず、発酵食品の力で内側から美をサポートします。

Bonjour Cosme（スキンケア）

○「嬉野オンセンマスク」

嬉野温泉の肌を潤す成分を再現した保湿マスク。肌の保湿効果を高め、しっとりとした透明感のある肌へ導きます。

○「薬用リンクルクリーム」

ナイアシンアミド（ビタミンB3）とニームリーフエキス配合。美肌効果と抗炎症作用で、年齢サインにアプローチ。ハリのある健やかな肌へと導きます。

《POP UP概要》

◇『ボンジュール』POP UP イベント ～この1枚、ただものじゃない～

【開催期間】2025年10月1日（水）～10月30日（木）

【時 間】9:00～20:00

【場 所】和多屋別荘 フロント前 POP UPエリア（佐賀県嬉野市）

【内 容】ロンジェビティスイーツ・スキンケア商品の展示販売/お茶会体験

★イベント期間中は、2つの体験型ワークショップをご用意しています。

◆POP UP 限定「100年長生クッキー」オリジナルフレーバー詰め合わせパック

・コーヒー味10個／お茶味10個／プレーン味10個 10,800円（税込）

・コーヒー味3個／お茶味3個／プレーン味4個 3,780円（税込）

・コーヒー味1個／お茶味1個／プレーン味1個 1,188円（税込）



◆POP UP 限定 嬉野オンセンマスク

・黄色1枚 770円（税込）

・ファイル付き 880円（税込）



◆POP UP 限定 リンクルクリーム

・3本セット 11,000円（税込）

《 限定体験イベント概要 》

○3時のお茶会（月・火・水・木・日曜日）

午後3時に、心と体を整える“ひととき”を。

お1人一枚ずつ、100年長生クッキーと和多屋別荘限定フレーバーのクッキーをお召し上がりいただけます。

○秘密のお茶会 （金・土曜日限定：18時～）

日が沈んだあとの、ちょっと秘密なクローズドタイム。

静かな空間で、あなたの身体と対話する時間をお届けします。



※各お茶会ともに参加費は無料です。（各会5名まで）

※ご参加はおひとり様1回限りとさせていただきます。

お茶会の参加はこちらから :https://bonjour.peatix.com

コロナ禍2022年の冬。一雪が舞う新潟で母の癌が見つかりました。アイスクリームが大好きな母でしたが、グルテンと乳製品と白砂糖を控える生活に切り替え、スイーツは我慢。食品はオーガニックを選ぶようにしました。そんな入院生活のなか「闘病している人々にも安心して食べれて、食べた方が健康になるスイーツはないだろうか？」という思いを私は抱きました。こうして誕生したのが「DR.オートファジークッキーシリーズ」です。オートファジーとは、不要な老廃物を細胞から排出し、良いものを残すという理論です。美味しいものを食べて健康に過ごして欲しいとの想いからこのクッキーが出来ました。

忙しい朝に１枚・お食事の代わりに置き代えて食べてみて欲しいと思います。

皆様の日常にNewlifeを。

代表取締役社長・吉田 明以

◇ ボンジュール株式会社 公式サイト

https://bonjour-japon.com

【株式会社和多屋別荘 会社概要】

代表取締役 ： 小原 嘉元

会社設立 ： 1950年11月３日

事業内容 ： 旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地 ： 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト ： https://wataya.co.jp/