Windows 11/10でバックアップデータを安全に削除する方法|4DDiG Windows Backup
パソコンで不要なバックアップデータを整理する際、手間や時間がかかって困ったことはありませんか？そんな悩みを簡単に解決できるのが、4DDiG Windows Backup です。
2025年9月26日（金）時点の最新版では、従来よりもさらに高速にバックアップ作業を完了できるようになり、初心者でも安心して安全にデータ管理が可能です。わずかな操作で不要なバックアップを整理できるため、PCのストレージを効率的に確保しつつ、大切なデータをしっかり守れます。
4DDiG Windows Backupを無料体験：https://x.gd/GPyiz
Part1：本当にバックアップファイルを削除しても良いのか？
バックアップデータを削除する前に、本当に不要かどうかを確認することが重要です。安易な削除はデータの完全喪失につながるため、慎重な判断が求められます。
削除して良い場合
1.古いシステムイメージが複数残っている
2.ファイル履歴が大量に保存されている
3.ディスク容量が不足している
空き容量が少ないとPCの動作が遅くなったり、新しいバックアップが作成できない場合があります。古いバックアップを削除してスペースを確保しましょう。
削除に注意すべき場合
1.最新のバックアップしか残っていない場合
2.直近にシステムトラブルが発生した場合
3.復元用として保管しているデータがある場合
最新バックアップを別の外付けHDDやUSBに取ってから削除するのが最も安全です。
Part2：Windows 11/10でバックアップデータを削除する方法
ここからは具体的な削除手順を紹介します。Windows 11/10 の標準機能で実行可能で、初心者でも安心して操作できます。さらに、4DDiG Windows Backup を活用すれば、ワンクリックで不要なバックアップを整理でき、作業時間も大幅に短縮可能です。
1. システムイメージバックアップの削除
システム全体を復元できる便利な機能ですが、複数作成すると容量を圧迫します。不要な古いバックアップは以下の手順で削除します。
1.「コントロールパネル」を開き、「バックアップと復元（Windows 7）」をクリックします。
2.「領域を管理します（M）」を選択します。
3.「バックアップの表示」で古いバックアップを選択し、「削除」をクリックします。
2. ファイル履歴の削除
長期間使用していると古いバージョンが大量に蓄積されます。不要な履歴を削除することで、GB単位の容量を回復できます。
1.「コントロールパネル」→「ファイル履歴」を開きます。
2.左メニューの「詳細設定」をクリックします。
3.「古いバージョンのクリーンアップ」を選択します。
4.削除したい期間（例：1か月より前、1年より前）を選び、「クリーンアップ」をクリックします。
3. バックアップをオフにして手動削除
自動バックアップを停止して、手動で不要なフォルダを削除する方法です。
1.「設定」→「更新とセキュリティ」→「バックアップ」を開きます。
2.「ファイル履歴を自動的にバックアップする」をオフにします。
3.バックアップ先のドライブを開き、「FileHistory」フォルダなどを手動で削除します。
Part3：システム全体を丸ごとバックアップする方法
バックアップを削除したあとは、改めて新しいバックアップを作成しておくことで、万が一のトラブル時にも安心です。ここでおすすめなのが 4DDiG Windows Backup です。
4DDiG Windows Backup は、初心者でも直感的に操作できる使いやすいUIが特徴で、バックアップ・復元の手間を大幅に削減できます。さらに、不要になった Windows バックアップデータの削除も管理画面から簡単に行えるため、PCのデータを一元管理できるのも大きな魅力です。
2025年9月26日（金）時点の最新版では、従来よりもさらに高速にバックアップ作業を完了できるようになり、初心者でも安心して安全にデータ管理が可能です。わずかな操作で不要なバックアップを整理できるため、PCのストレージを効率的に確保しつつ、大切なデータをしっかり守れます。
