異常に高額な「一斉安否確認システム」！ そのコスト、本当に必要ですか？ 不必要な機能で高額になっていませんか？

業界最安水準！1名あたり月額7.8円～を実現しました！

株式会社フォアフロントテクノロジーは、災害時の社員の安否確認が、迅速かつ低コストで実現できる『一斉安否確認システム』を開発、株式会社フロムハート（本社：高知県高知市）を通じて全国への販売を開始致しました。

既存の安否確認サービスは多機能である一方、利用されない機能が多く、導入コストが高額となるケースが少なくありませんでした。今回リリースするシステムは、「本当に必要な機能に絞る」ことでコストを徹底的に削減。

結果として 1名あたり月額7.8円～ という、業界でも圧倒的な低価格を実現し、販売開始を記念して初期設定料金も20％割引と致しました。

大きな特徴は、普段ほとんど使われいない複雑な機能を思い切って削減したこと！その結果、コストを大幅に抑えることに成功、誰にでもわかりやすいシンプルな操作性を実現しました。

地震発生時にはWEB画面から一斉安否確認通知が自動送信され、回答状況をリアルタイムで確認可能。

未回答者への自動再送機能も搭載しており、災害時に本当に必要とされる機能に絞り込んでいます。

尚、今回の販売記念ご案内は株式会社フロムハート様のご協力により、お申し込み10月15日までの先行78社様のみの限定とさせていただきます

導入を検討する企業やコストカットを望む団体にとっては、今が最もお得なタイミングとなっています。

今後は自治体や教育機関など、幅広い分野での導入が期待されており、「低価格」「シンプル」「確実性」を兼ね備えた同システムが、安否確認の新しいスタンダードになることが見込まれています。

