Innovation for Cool Earth Forum第12回年次総会(ICEF) 登壇する世界中の産学官のリーダー・専門家を紹介
報道関係者各位
Innovation for Cool Earth Forum第12回年次総会 (ICEF2025) 登壇する世界中の産学官のリーダー、専門家を紹介
―産学官リーダーが語る、地球温暖化対策とイノベーションの最前線と未来―
経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下NEDO）は、10月8日（水）～9日（木）の2日間、「Innovation for Cool Earth Forum 第12回年次総会（以下ICEF2025）」を、ウェスティンホテル東京、およびオンラインにて開催します。ICEFは、地球温暖化対策の鍵となる「イノベーション」を推進するため、世界中の産学官のリーダーが一堂に会して議論する国際会議として、経済産業省及びNEDOの主催により、2014年以降、毎年開催し、今年で12回目の開催となります。
今年第12回を迎えるICEF2025では、カーボンニュートラルと安全保障を目指す国際連携をはじめ、クリーン水素技術、天然水素、再生可能エネルギーの未来、二酸化炭素の除去・利活用、サーキュラーエコノミーとスタートアップ、気候変動への適応とレジリエンスを通じた安全保障など、幅広いテーマについて約12のセッションを行います。
■プログラムおよび登壇者
https://www.icef.go.jp/jp/program/
※プログラムと登壇者等は予告なく変更する可能性がございます。
■ICEF2025メインテーマ
グリーントランスフォーメーション（GX）と安全保障へのイノベーション
Innovation for Green Transformation (GX) and Security
▶ キーノート
ジャン＝エリック・パケ氏：駐日欧州連合代表部 駐日欧州連合特命全権大使
木原 晋一 氏：経済産業省 資源エネルギー庁 資源エネルギー政策統括調整官
スマン・ベリー氏：インド政策委員会副委員長
スン・シェンション氏：元国際エネルギー・フォーラム（IEF）事務局長
ファン・ジュホ氏：韓国水力原子力発電会社（KHNP）元代表取締役
▶ カーボンニュートラルと安全保障に向けた国際連携
イム・ウンジョン氏：韓国公州大学校 国際学部 教授
木原 晋一 氏：経済産業省 資源エネルギー庁 資源エネルギー政策統括調整官
アンドリア・フェビー・ミスナ氏：インドネシア エネルギー・鉱物資源省（MEMR）再生可能エネルギー・新エネルギー 局長
エリン・シコースキー氏：アメリカ 気候と安全保障センター 所長、ジョージ・メイソン大学 非常勤教授
▶ 原子力の利活用
岸 久嗣 氏：中部電力株式会社 グローバル事業本部 部長
ジョージ・ボロヴァス氏：ハントン 原子力部門責任者、ハントン 東京オフィス マネージング・パートナー
キャロライン・デウィット氏：オクロ 共同創業者 兼 最高執行責任者
マット・ウィルキンソン氏：トルコン・インターナショナル 代表取締役
森脇 正直 氏：日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社 原子力国際技術本部 本部長
▶ 気候変動への適応とレジリエンスを通じた安全保障
熊平 智伸 氏：ミズ - ウォーター ワン 共同創設者兼CEO
ファテン・アティグ＝バハール氏：プレトリア大学 フューチャー・アース アフリカハブ 副局長、ローズ大学 客員研究員
ホーセン・リー氏：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）元議長、カーボンフリーアライアンス 会長
▶ 再生可能エネルギーの未来
エブリン・ワン氏：マサチューセッツ工科大学 エネルギー・気候担当副学長、工学分野フォード冠教授
片瀬 裕文 氏：I-Pulse Inc. 取締役副会長、G-Pulse株式会社 代表取締役社長、株式会社GeoDreams 代表取締役会長
ラジーヴ・ランジャン・ジャー氏：インド パワー・ファイナンス・コーポレーション・リミテッド 取締役（プロジェクト担当）
金子 幸広 氏：パナソニック ホールディングス株式会社 ペロブスカイトPV事業推進室 室長
パウロ・フランクル氏：国際エネルギー機関（IEA）再生可能エネルギー部門長
▶ 二酸化炭素の除去と利活用
マーカス・ドーヴ氏：オーストラリアMCi カーボン 創業者兼CEO
杉山 正和 氏：東京大学先端科学技術研究センター 所長・教授
余語 克則 氏：公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE） 化学研究グループ グループリーダー・主席研究員
ペリー・バカス氏：オキシラス・エナジー 共同創業者兼CEO
▶ ICEFロードマッププロジェクト: 持続可能なデータセンター
江崎 浩 氏：東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授
アレクシス・アブラムソン氏：コロンビア大学 気候スクール 学部長・教授
ロジャー・エイネス氏：ダミアナキス・コミュニケーションズ 著者兼アドバイザー
ケン・ヘイグ氏：マイクロソフト 政策渉外本部長（業務執行役員）
▶ 天然水素
リチャード・ハートマン氏：アメリカ空軍エネルギー保証局 最高イノベーション責任者
仁木 栄 氏：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） フェロー、「地下未利用資源の活用」領域 プログラムディレクター
▶ サーキュラーエコノミー×スタートアップ
カレン・チア氏：シンガポール オルターパックス 創業者兼CEO
サン・カリエール氏：シンガポール オロボ 創業者兼ディレクター
ラジャト・ヴェルマ氏：インド ロハム CEO兼創業者
▶ クリーン水素技術の推進
イルメラ・コフラー氏：オーストリアK1-MET有限責任会社 脱炭素化研究部門長
アジャイ・シン氏：株式会社商船三井 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー
ペトラ・シュヴァーガー氏：国連工業開発機関（UNIDO） 気候・技術パートナーシップ（CTP）部門 チーフ
原 大周 氏：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 水素・アンモニア部 チーム長
■メディア事前申込
https://www.icef.go.jp/jp/press/
申込締切: 2025年10月1日（水） 17時00分（日本時間）