報道関係者各位

 

Innovation for Cool Earth Forum第12回年次総会 (ICEF2025) 登壇する世界中の産学官のリーダー、専門家を紹介

 ―産学官リーダーが語る、地球温暖化対策とイノベーションの最前線と未来―

 

 

 

経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下NEDO）は、10月8日（水）～9日（木）の2日間、「Innovation for Cool Earth Forum 第12回年次総会（以下ICEF2025）」を、ウェスティンホテル東京、およびオンラインにて開催します。ICEFは、地球温暖化対策の鍵となる「イノベーション」を推進するため、世界中の産学官のリーダーが一堂に会して議論する国際会議として、経済産業省及びNEDOの主催により、2014年以降、毎年開催し、今年で12回目の開催となります。

 

今年第12回を迎えるICEF2025では、カーボンニュートラルと安全保障を目指す国際連携をはじめ、クリーン水素技術、天然水素、再生可能エネルギーの未来、二酸化炭素の除去・利活用、サーキュラーエコノミーとスタートアップ、気候変動への適応とレジリエンスを通じた安全保障など、幅広いテーマについて約12のセッションを行います。

 

 

プログラムおよび登壇者

https://www.icef.go.jp/jp/program/

※プログラムと登壇者等は予告なく変更する可能性がございます。

 

ICEF2025メインテーマ

グリーントランスフォーメーション（GX）と安全保障へのイノベーション

Innovation for Green Transformation (GX) and Security

 

▶ キーノート

ジャン＝エリック・パケ氏：駐日欧州連合代表部　駐日欧州連合特命全権大使

木原　晋一　氏：経済産業省 資源エネルギー庁　資源エネルギー政策統括調整官

スマン・ベリー氏：インド政策委員会副委員長

スン・シェンション氏：元国際エネルギー・フォーラム（IEF）事務局長

ファン・ジュホ氏：韓国水力原子力発電会社（KHNP）元代表取締役

 

 ▶ カーボンニュートラルと安全保障に向けた国際連携

イム・ウンジョン氏：韓国公州大学校　国際学部　教授

木原　晋一　氏：経済産業省 資源エネルギー庁　資源エネルギー政策統括調整官

アンドリア・フェビー・ミスナ氏：インドネシア　エネルギー・鉱物資源省（MEMR）再生可能エネルギー・新エネルギー　局長

エリン・シコースキー氏：アメリカ　気候と安全保障センター 所長、ジョージ・メイソン大学　非常勤教授

 

▶ 原子力の利活用

岸　久嗣　氏：中部電力株式会社　グローバル事業本部　部長

ジョージ・ボロヴァス氏：ハントン　原子力部門責任者、ハントン　東京オフィス　マネージング・パートナー

キャロライン・デウィット氏：オクロ 共同創業者 兼 最高執行責任者

マット・ウィルキンソン氏：トルコン・インターナショナル　代表取締役

森脇　正直　氏：日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社　原子力国際技術本部　本部長

 

▶ 気候変動への適応とレジリエンスを通じた安全保障

熊平　智伸　氏：ミズ - ウォーター　ワン　共同創設者兼CEO

ファテン・アティグ＝バハール氏：プレトリア大学　フューチャー・アース　アフリカハブ　副局長、ローズ大学　客員研究員

ホーセン・リー氏：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）元議長、カーボンフリーアライアンス 会長

 

▶ 再生可能エネルギーの未来

エブリン・ワン氏：マサチューセッツ工科大学　エネルギー・気候担当副学長、工学分野フォード冠教授

片瀬　裕文　氏：I-Pulse Inc.　取締役副会長、G-Pulse株式会社　代表取締役社長、株式会社GeoDreams　代表取締役会長

ラジーヴ・ランジャン・ジャー氏：インド　パワー・ファイナンス・コーポレーション・リミテッド　取締役（プロジェクト担当）

金子　幸広　氏：パナソニック ホールディングス株式会社　ペロブスカイトPV事業推進室　室長

パウロ・フランクル氏：国際エネルギー機関（IEA）再生可能エネルギー部門長

 

▶ 二酸化炭素の除去と利活用

マーカス・ドーヴ氏：オーストラリアMCi カーボン　創業者兼CEO

杉山　正和　氏：東京大学先端科学技術研究センター　所長・教授

余語　克則　氏：公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）　化学研究グループ　グループリーダー・主席研究員

ペリー・バカス氏：オキシラス・エナジー　共同創業者兼CEO

 

▶ ICEFロードマッププロジェクト: 持続可能なデータセンター

江崎　浩　氏：東京大学大学院　情報理工学系研究科　教授

アレクシス・アブラムソン氏：コロンビア大学　気候スクール　学部長・教授

ロジャー・エイネス氏：ダミアナキス・コミュニケーションズ　著者兼アドバイザー

ケン・ヘイグ氏：マイクロソフト　政策渉外本部長（業務執行役員）

 

▶ 天然水素

リチャード・ハートマン氏：アメリカ空軍エネルギー保証局　最高イノベーション責任者

仁木 栄　氏：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）　フェロー、「地下未利用資源の活用」領域　プログラムディレクター

 

▶ サーキュラーエコノミー×スタートアップ

カレン・チア氏：シンガポール　オルターパックス　創業者兼CEO

サン・カリエール氏：シンガポール　オロボ　創業者兼ディレクター

ラジャト・ヴェルマ氏：インド　ロハム　CEO兼創業者

 

▶ クリーン水素技術の推進

イルメラ・コフラー氏：オーストリアK1-MET有限責任会社　脱炭素化研究部門長

アジャイ・シン氏：株式会社商船三井　シニア・エグゼクティブ・アドバイザー

ペトラ・シュヴァーガー氏：国連工業開発機関（UNIDO）　気候・技術パートナーシップ（CTP）部門　チーフ

原 大周　氏：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)　水素・アンモニア部　チーム長

 

 

メディア事前申込

https://www.icef.go.jp/jp/press/

申込締切: 2025年10月1日（水）　17時00分（日本時間）

 