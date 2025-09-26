ベンチャー・スタートアップ企業を中心にオフィス移転のコンサルティングを行う株式会社アットオフィス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷健太郎）は、運営する起業家向けメディアサイト「ベンチャー.jp」の起業家インタビュー掲載数が500件を突破したことをご報告いたします。

ベンチャー.jp「起業家インタビュー」について

ベンチャー.jpは、新たなチャレンジに挑む起業家に向けて「生」の情報と「生」の出会いを提供し、日本のベンチャー界隈を盛り上げていくため、2022年に開設されました。正しい情報とたくさんの仲間に出会えるプラットフォームとして、経営に重要なヒト・モノ・カネの情報を発信しています。

特に「起業家インタビュー」は、起業家の生の声を表現できるよう、サイト開設当初から現在も原則として対面取材にこだわり、記事を作成しています。

このたび、インタビュー記事の掲載数が500件を突破いたしました。イベントも開催もおこなっており、起業家とアットオフィスの関わりにとどまらず、起業家同士のつながりも広がっています。

リアルイベントも拡充

一定の期間ごとにインタビューを受けていただいた方を対象に、Snack * さんにて小規模の交流会を開催しています。こうした場を通じて、インタビューが一度の記事掲載にとどまらず、リアルなコミュニティへと広がっていることを実感しています。



*Snack について：「アットオフィス、スタートアップのコミュニティスナック「Snack」のスポンサー第1号に」

また今年も、過去インタビューを受けていただいた方々を対象に、「大忘年会」の開催を予定しています。日頃の感謝をお伝えするとともに、起業家同士が交流し、新たなコラボレーションのきっかけが生まれる場となることを目指しています。





インタビュー取材をご希望の方

ベンチャー.jp（https://venture.jp/）の問合せフォームよりご連絡ください。

※ご希望に添えない場合もございますので何卒ご了承ください。

株式会社アットオフィスについて

「『はたらく』をつなげる。」をミッションに、オフィス移転に関するサービスをワンストップで提供。中小ベンチャー・スタートアップ企業、新規開業の医師の方などの「新しいチャレンジ」を、オフィス仲介を通じて応援しています。また、中小ビルオーナーのリーシング協力も行っています。

会社概要

会社名： 株式会社アットオフィス

代表者： 代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

URL ： https://www.at-office.co.jp

運営サイト

・起業家向けメディアサイト『ベンチャー.jp』 https://venture.jp/

・事業用賃貸オフィス仲介『アットオフィス』 https://www.at-office.jp/

・クリニック仲介『アットクリニック』 https://www.at-clinic.jp/

・事業用物件検索サイト『ビルアド』 https://bldg-ad.jp/

・M&A支援プラットフォーム『at M&A』：http://at-ma.jp/