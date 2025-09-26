「Samsung Galaxy Tab A11」発売決定 2025年9月26日(金)より販売開始
パワフルなパフォーマンスで快適なビジネス体験を提供する業務用最新タブレット 「Samsung Galaxy Tab A11」発売決定 2025年9月26日(金)より販売開始
サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、片手にフィットするお手頃サイズなエントリータブレット「Samsung Galaxy Tab A11」の国内発売が決定し、ITリセラーおよび販売店にて本日2025年9月26日（金）より販売を開始いたします。
サムスンは、企業向けにも最適な製品を開発・製造し、様々な場面で作業の効率化をサポートしてまいります。
「Samsung Galaxy Tab A11」の特長は、以下のとおりです。
● パワフルなパフォーマンス
・「Samsung Galaxy Tab A9」よりも高性能なプロセッサを搭載し、より快適な操作が可能。
・microSDで2TBまで拡張が可能になり、ローカルストレージへの保存も安心。
・「Samsung Galaxy Tab A9」よりも前面カメラの性能が上がり、ビデオ通話やウェブ会議でも顔をはっきり美しく表示。
※「Samsung Galaxy Tab A9」の日本でのお取り扱いはございません。
● アップグレードした性能
・持ち歩きに便利な約8.7インチのディスプレイは、リフレッシュレート90Hzで滑らかな動きを実現。
・搭載のデュアルスピーカーはDolby Atmos対応で、臨場感のある音響を楽しめる。
・Samsung Galaxyらしさを盛り込んだ新たなデザインは様々なビジネスシーンにもフィット。
● Samsung Galaxyならではの独自機能
・Samsung Galaxyのフラグシップスマートフォンのデザインアイデンティティを踏襲した、洗練された外観。
・Geminiを標準搭載し、ボタン一つで簡単に呼び出してタスクを指示。複数のアプリをシームレスに連携したタスク処理も可能。
・Samsung Notesも使用可能で、スマートフォンとあわせて便利に活用。
■コミュニケーションしやすいクリアなカメラ
「Samsung Galaxy Tab A11」では、よりクリアなビデオ通話を実現する約500万画素のフロントカメラを搭載しています。前作よりも向上した鮮明度で、家族との会話やチームでの仕事も、まるですぐそばで話しているかのような臨場感を味わえます。
■Samsung Galaxyのアイデンティティを持った新たなデザイン
「Samsung Galaxy Tab A11」はスピーカーホール、カメラデコ、サイドボタンなど隅々まで洗練されたディテールを備えたSamsung Galaxyのフラグシップスマートフォンの特徴的なデザインを体現しています。流れるようなシルエットとすっきりとした仕上げはSamsung Galaxyらしさを体現するプレミアムなデザインとなっています。カラーはクラシックなグレーで様々なシチュエーションやスタイルでも自然に馴染みます。
■明るくクリア、さらに滑らかになったディスプレイ
スムーズで明るいディスプレイの「Samsung Galaxy Tab A11」は様々なシチュエーションで活用できます。
90Hzの高リフレッシュレートにより動画の視聴、ゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングも自然で滑らかな動きで快適に楽しめます。ディスプレイは直射日光下でも明るくクリア。どこでも優れた視認性を実現します。
■最適化されたオーディオ体験
「Samsung Galaxy Tab A11」にはリッチで多次元的なオーディオ体験を提供するDolby Atmosのデュアルスピーカーが搭載されています。お気に入りのプレイリストから最新の映画まで臨場感あふれる3Dサウンドが鮮明でクリアに、深く魅力的なサウンドスケープへと誘います。
さらに3.5mmオーディオジャックも搭載しており、有線ヘッドホンでもコンテンツを便利に楽しむことができます。
＜「Samsung Galaxy Tab A11」製品画像＞
＜主な仕様：「Samsung Galaxy Tab A11」＞
※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。
■製品詳細について
「Samsung Galaxy Tab A11」詳細
https://www.samsung.com/jp/business/tablets/galaxy-tab-a/galaxy-tab-a11-gray-64gb-sm-x133nzaaxjp/
■製品のご購入について
ITリセラー様またはお近くの販売店様へお問い合わせください。
●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。
●Android 、 Gemini は、 Google LLC の商標です。
●Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は各社の商標または登録商標です。