“消す”が楽しくなるカラー消しゴム　消す力は、いつものMONO消しゴム　『モノカラーズ』=定番品= 発売

株式会社トンボ鉛筆

株式会社トンボ鉛筆（本社・東京都北区、社長・福嶋潤一）は、プラスチック消しゴム(字消し)「MONO消しゴム」から、基材(消しゴム本体)を色材で着色した新製品『モノカラーズ』(商品名)5色を2025年10月2日から定番品としてシリーズに加え全国の文具店、文具コーナー他で順次発売します。単品は希望小売価格154円(税抜140円)、3コパック(パープル・グリーン・ピンクのセット)は希望小売価格462円(税抜420円)です。

当製品は、主力の青白黒(のスリーブの)の「モノ消しゴム(PEシリーズ)」を継承したシリーズ品で、消字力は「モノ消しゴム」と遜色ありません(字消し性能/JISによる測定に基づく)。

サイズは選ばれることの多い「中サイズ」(サイズ：23×11×55mm/品番:PE-04Aと同じ)1種。カラーは、(写真左から)ブルー、グリーン、グレー、ピンク、パープルのさわやかな基調の5色です。当社がモノ消しゴムの基材を多色化するのは初です(黒の無彩色は除く)。

当社は『モノカラーズ』で、(実用面で)書きまちがいストレスを軽減し、消すことを楽しくさせる。(環境面で)ノートまわりをカラフルにし、学習環境を明るくする--等、ヤル気を後押ししたいと考えます。

『モノカラーズ』モニター調査から/『モノカラーズ』を選んだ理由

「かわいいから」(55.6) 「好きな色があるから」(45.1) 「よく消えそうだから」(34.5) 「好きなブランドだから」(31.6)

調査対象者:小中高男女800人 調査日2025年4月 数値(％)

コーディネーションの楽しみ広がる『モノカラーズ』

【販売形態】

単品 希望小売価格154円(税抜140円)

3コパック(パープル・グリーン・ピンクのセット) 希望小売価格462円(税抜420円)

■消しゴム：PVC樹脂=フタル酸エステル不使用=、スリーブ：再生紙

■グリーン購入法適合商品、グリーントンボ商品