手提げ袋　名入れ印刷可　不織布バッグ oem　弁当バッグ　中国縫製工場　LOGO御社印刷　新規取引募集を開始いたしました。

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けに手提げ袋卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

ギフト用 手提げ袋 デザインサイズ お任せ 手渡し ギフト バッグ 9月26日から新品販売開始しました

ビジネスシーンでも活用いただける、しっかりとした作りのマチ付きタイプの手提げ袋ですA4ファイルが綺麗に入ります。ファイルに綴じた書類を持ち運んだり、紙の書類を仕分けしてそのまま収納庫に入れても名前の通り、柔らかいPP不織布で出来ている手提げバッグです。展示会等でパンフレットや書類を配布するのにも最適です紙製ではないので、繰り返し何度も使えます。安価なバッグなので、配布用に、お店の販促グッズとしても。名入れ印刷可能です。単色(1色)のシルク印刷が可能です。ロゴや会社名を印刷して、オリジナルバッグをお作りしますギフト用 手提げ袋 紙袋 デザインサイズ お任せ 手渡し ギフト バッグ手提げ袋 名入れ印刷可手提げ袋 名入れ印刷可手提げ袋 名入れ印刷可手提げ袋 名入れ印刷可手提げ袋 名入れ印刷可弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

