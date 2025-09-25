御坊市教育委員会と「ＳＤＧｓ教育の推進に向けた協定」を締結

ウォータースタンド株式会社

浄水型ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォータースタンド株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：本多 均、以下当社）は、2025年8月18日（月）に和歌山県御坊市教育委員会（教育長: 弓倉 正啓）と「ＳＤＧｓ教育の推進に向けた協定」を締結したことをお知らせいたします。

御坊市公認PRキャラクター「みーやちゃん」

■御坊市教育委員会 教育長 弓倉 正啓様コメント

この度、ウォータースタンド株式会社様と協定を締結させていただきましたことに心より感謝申し上げます。協定に基づき、御坊市教育委員会では、熱中症対策として教育環境の充実を図るため、御坊市立小・中学校全校（１０校）でウォーターサーバーを設置していただきました。

熱中症対策において水分補給は欠かせないものであり、これまで子どもたちは毎日水筒を持参して登下校していましたが、飲み切ってしまった場合の対策が課題となっていました。

今回の設置により、子どもたちや教職員が学校生活をより快適に過ごせるよう、ウォーターサーバーのおいしい水でこまめな水分補給ができる環境が整ったことは大きな前進です。

また、ウォータースタンド株式会社様が推進されている環境保全を中心としたSDGs達成への取組を通じ、御坊市の子どもたちが学校だけでなく日常生活においてもマイボトル等を持参するなど、一人ひとりが環境問題を意識した行動を取るきっかけとなることを期待しております。

■協定の概要

本協定は和歌山県御坊市教育委員会と当社が連携・協力し、プラスチックごみの削減や地球温暖化をはじめとする環境問題を学ぶ機会を創出するとともに、児童生徒および教職員の健康維持・増進に寄与することを目的として締結しました。

御坊市教育委員会は、地域に根差した教育活動の中で、持続可能な社会の形成に向けた人材育成を推進しており、本協定を通じて、学校現場における環境教育・SDGs教育のさらなる充実を図ります。

今後は、マイボトルの普及や環境学習を通じ、次世代へ持続可能なライフスタイルを伝えていくとともに、児童生徒と地域社会が一体となった取組を展開してまいります。

■和歌山県御坊市におけるマイボトル活動

御坊市では、児童生徒や教職員を中心にマイボトル利用を推進し、学校現場での日常的な行動変容につなげています。給水環境の整備や啓発活動を通じ、プラスチックごみ削減に直結する具体的な取組を進めています。

さらに、授業や特別活動において環境教育を実施し、マイボトル活用をSDGs教育の一環として位置付けることで、子どもたちが環境課題を自らの問題として考え、行動する力を育んでいます。

これにより、学校を拠点とした地域全体への波及効果が期待され、未来を担う世代が率先して「持続可能な社会の実現」に取り組む姿勢を醸成しています。

■ウォータースタンドについて

浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」は、ボトル不要でいつでもおいしい飲料水が使える利便性の高さと、運搬や使い捨て容器を必要としないエコな給水システムが支持され、子育て世帯を中心とした個人宅や、SDGs達成に取組む法人、大学などに支持されています。

・当社の使い捨てプラスチックボトル削減に向けた取組

当社は使い捨てプラスチックボトル30億本の削減をミッションに掲げ、御坊市を含め全国の地方公共団体・教育委員会と「ボトルフリープロジェクト」を推進しています。当社の「ボトルフリープロジェクト」は、誰もがアクセスできる水道水を活用し環境負荷が少ない給水スタンドを整備し、マイボトル活用を推進するものです。

本活動を通じて、使い捨てプラスチック削減・CO2排出抑制による地球温暖化の緩和と、水分補給による熱中症などの被害・健康増進による気候変動への適応の両立を実現します。この取組への協力を様々な組織・団体等に呼びかけながら、同様の取組を日本全国に拡大していきます。

・当社の取組の事例掲載・受賞・補助事業への採択一覧

・公益財団法人さいたま市産業創造財団 デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

・かわさきSDGs大賞2023 特別賞「川崎市地球温暖化防止活動推進センター賞」

・令和４年度彩の国埼玉環境大賞「優秀賞」

・脱炭素チャレンジカップ2022 「オルタナ最優秀ストーリー賞」

・令和3年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」受賞

・2021年度日本子育て支援大賞

・農林水産省・消費者庁・環境省連携 サステナアワード2020 伝えたい日本の"サステナブル" サステナアワードルーキー賞

・経済産業省関東経済産業局 中小企業のSDGs取組事例

・国立環境研究所気候変動適応センター 気候変動適応情報プラットフォーム

■自治体との協定締結実績一覧

【ウォータースタンド株式会社 概要】

代表取締役社長：本多 均（ほんだ ひとし）

本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-463（全国68拠点 2025年8月末）

設立：1969年3月 資本金：5,000万円

事業内容：浄水型ウォーターサーバー「ウォータースタンド」・空気清浄機レンタル

コーポレートサイト https://waterstand.co.jp/

サービスサイト https://waterstand.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d45090-216-ef83ad043bf17a1319b8b5f2f8b14e46.pdf