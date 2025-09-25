JOKER’S株式会社、TikTok Shop公式パートナー資格「TAP」「CAP」を取得！SNSマーケ×ライブ配信の二刀流企業～世界最先端のEコマース市場で、日本トップシェアを狙う～

JOKER'S株式会社

世界が注目する「TikTok Shop」

TikTok Shopは、ショート動画プラットフォーム「TikTok」上でシームレスに商品購入ができる革新的なEコマース機能です。

特にアメリカや東南アジアでは、TikTok Shopを活用して爆発的な売上増加を実現するブランドが続々と登場しています。2024年の世界流通総額（GMV）は約332億ドル（約5兆円）に達し、前年の2倍以上に拡大。そのうち米国市場だけで約90億ドル（約1.3兆円）を占めました。さらに、サービス開始以来の取引量の95%以上が東南アジア市場に集中しており、タイやインドネシアなどではライブコマースが日常の購買行動に定着しています。

美容、ガジェット、食品、ファッションなど幅広い業界で成功事例が生まれており、日本企業にとっても大きなヒントとなる市場です。いよいよ日本市場も本格的な立ち上がりを迎え、まさに“黎明期”に突入しました。

出典：「TikTok Shop 成功事例5選｜世界で注目を集めるライブコマースの最新動向」（マイナビD2C） https://d2c.mynavi.jp/column/tiktokshop/success5/

日本市場の可能性

日本国内でもTikTokユーザーは増加しており、特にZ世代やミレニアル世代を中心に「動画を見て、そのまま購入する」という行動が定着しつつあります。これは従来のECモールや検索中心の購買行動とは異なる、新しい消費スタイルです。

また、日本にはアニメ・ファッション・コスメなど、世界的に評価されているカルチャーや商品が数多く存在します。これらとTikTokの「拡散力」が組み合わさることで、数日のうちに商品が爆発的に広まるケースも見られるようになりました。小さなブランドや個人事業者でも、短期間で全国規模の顧客とつながることが可能になり、これまでの広告の常識を覆しつつあります。

さらに、TikTokは“個人の発信力”を重視するプラットフォームであり、日本独自のクリエイター文化との親和性が高い点も特徴です。個人クリエイターやインフルエンサーがブランドやメーカーと直接協業し、販売を加速させる仕組みが整いつつあり、新しい経済圏が形成されつつあります。

この立ち上がりのタイミングで、JOKER’S株式会社がTikTok Shop公式パートナー資格を取得できたことは、将来の市場を切り拓く大きな一歩です。メーカー・ブランド・クリエイターをつなぐ架け橋として、日本における「動画を起点とした購買体験」を広げ、市場全体の成長をリードしていきます。

JOKER’S株式会社が取得したパートナープログラム

今回、JOKER’S株式会社が取得したのは、次世代Eコマースを牽引する上で欠かせない以下の公式パートナープログラムです。

TAP（TikTok Affiliate Partner）：アフィリエイトを通じて商品の販売を最大化する仕組みを構築

CAP（Creator Agency Partner）：クリエイターを束ね、その活動を支援し、ビジネスを加速させる仕組み

これらパートナープログラム は、一定の実績や体制を備えた企業のみに与えられるものであり、日本市場がまさに立ち上がりを迎えるこのタイミングで認定を受けられたことは、JOKER’Sにとって大きな飛躍の礎となります。

さらに今後は、メーカーを包括的にサポートできる TSP（TikTok Shop Partner） の取得も視野に入れ、必ず実現を狙ってまいります 。

JOKER’Sは、今回の資格取得を足がかりに 「メーカー&ブランド・クリエイターをつなぐハブ」 として、日本市場におけるTikTok Shopの拡大と成長をリードしていきます。

提供メニュー（ワンストップ体制）

アカウント開設・初期設計支援

TikTok Shopのアカウント設定、ストア構築、商品登録からショップ仕様調整まで、スムーズに立ち上げるための基盤を整備します。

動画クリエイティブ制作 & 投稿運用

ショート動画やプロモーション動画を企画・制作し、TikTokの特性を活かして「見て止まる」「興味を持たれる」クリエイティブを作成。投稿スケジューリングも含めて運用を代行します。

ライブ配信コマース企画・実施サポート

ライブ配信のテーマ選定、台本構成、司会進行、演出までをトータルに支援。ライブ中の視聴者とのコミュニケーション設計により、購買につなげる仕組みを設けます。

クリエイターキャスティング & コラボレーション

ターゲット層にマッチする影響力のあるクリエイターを選び、共同企画やレビュー、ライブ出演などで商品認知を拡大します。

広告プランニング・媒体運用

TikTok広告、アフィリエイト系プロモーションなどを戦略的に組み合わせ、認知 → 興味 →購入への導線を最適化します。

データ分析 & 改善提案

投稿・動画・ライブ・広告などの各種データをモニタリングし、KPI設計からレポート、改善策の提案まで行うことで、PDCAを高速回転させます。

販促キャンペーン設計

期間限定プロモーション、フォロワー限定セール、ライブ特典などを企画し、購買を促進する仕掛けを用意します。

弊社の強み

成果コミット型のプラン設計

単に「投稿する」「配信する」だけでなく、売上・コンバージョン・継続利用まで踏まえた成果重視の戦略を設計します。

クリエイターとの強固なネットワーク

多様なジャンルで活動するクリエイターとの関係性を持っており、商品特性やターゲットに合ったコラボ先を迅速にアサイン可能です。

内製制作チームによる迅速対応

動画撮影・編集・配信・運用を社内で内製化しており、意思決定から公開までのスピードが速く、柔軟にクリエイティブ調整が可能です。

購買導線の設計力

「興味 → 動画視聴 → ライブ参加 →購入」という一連のストーリーを逆算して設計し、視聴から購買までの離脱を最小限に抑える構築を得意としています。

対象企業・こんな方におすすめ

JOKER’Sの今後の戦略

- TikTok Shop を使って新しい販路を開拓したいブランド・メーカー- 若年層ターゲットでの販売を強化したい事業者- SNS動画やライブ配信を使ったマーケ施策を模索中の企業- クリエイターとのコラボで商品を広めたいが、ノウハウや体制が整っていない企業

JOKER’SはこれまでデジタルマーケティングやEC支援事業を通じて、数多くの企業の成長をサポートしてきました。

今回のパートナー資格取得は、これまで培ってきた実績と信頼が評価された結果だと考えています。

私たちは今後さらに、

・クリエイターとメーカーをつなぐエコシステムの構築

・動画を活用した新しい購買体験の創出

・日本市場での流通総額シェア拡大

を実現していきます。

TikTok Shopの日本市場はまさに「スタートダッシュ期」。

ここで一気にポジションを確立できるかどうかが、数年後の勝敗を分けると確信しています。

JOKER’S株式会社は最前線でこの市場を切り拓き、No.1の座を狙います！！

お問い合わせ

本サービスに関するご相談・お問い合わせは以下よりご連絡ください。

１.HP問い合わせ：https://jokers-inc.com

２.メール問い合わせ：ttshop@jokers-inc.com

＜担当＞松村

【ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社について】

ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社は、2020年8月の設立以来、SNSマーケティング事業とライブ配信事業を中心に展開し、

「全ての人が自己実現に向けて挑戦できる世界を創造する」 ことをミッションに掲げています。

近江商人の「三方よし」の精神──売り手よし・買い手よし・世間よし──を大切にし、クライアント・クリエイター・社会のすべてに価値をもたらす事業運営を実践。多くの企業から信頼を得ながら、急速な成長を続けています。

さらに、インフルエンサーやライバーを軸とした新しいコンテンツ産業を切り拓くべく、今後も多様な事業を展開してまいります。

【事業内容】

■SNSマーケティング事業

SNSを活用し、業種問わず商品・店舗・サービスのPRを支援します。

数々の流行を生み出してきた経験豊富なスタッフと、影響力を持つクリエイターがタッグを組み、最大限のPR効果を実現。

自社提携クリエイターに加え、多彩なネットワークと豊富なキャスティング実績を強みとしています。



■インフルエンサー事業&ライブ配信事業【Licore】

人気になりたい、夢を叶えたい、楽しいことをしたい。そう思っても一歩踏み出せない。

【Licore】 はそんな人を全力で応援し、夢を開花させるインフルエンサー集団です。

多種多様なサポートやエンターテイメント演出を通じ、一人一人の様々な可能性を探り、一人一人の夢を叶えることを約束します。

社会にインパクトを与えることはもちろん、新しいエンターテイメントの時代を牽引していきます。

Licoreでは次世代エンターテイメントの未来を切り開く仲間を募集しています。

一緒にTikTok Shopを盛り上げる仲間を募集！

JOKER’S株式会社では、今回のTikTok Shop公式パートナー認定を機に、共に市場を切り拓く新しい仲間を募集しています。

企業の商品・サービスをSNSを通じて広め、話題を生み出す仕掛けを一緒に創りませんか？

もちろん、クリエイターやライブクリエイターとして活躍したい方の応募も大歓迎です。

私たちと共に、動画を起点とした新しい購買体験を日本市場に広げ、TikTok Shopを盛り上げていきましょう！

▶ 募集詳細・応募はこちら(https://www.wantedly.com/companies/company_410792/post_articles/913232)

インフルエンサー&ライバー募集中

現役の方はもちろん、これからインフルエンサーやライバーを目指す方の挑戦も応援します。「ライブ配信を始めてみたい」「影響力を発揮したい」という気持ちがあれば大歓迎です。

少しでもご興味をお持ちいただけましたら、ぜひLINEで「友達追加」を行い、表示される案内からご応募ください。

皆さまの挑戦を心よりお待ちしております。

【Licore】Webサイト(https://licore.net/)

ID:@093etyfa

URL:https://lin.ee/m1o40b1(https://lin.ee/m1o40b1)

ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社の概要

名称：ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F

代表者：松村拓馬

資本金：500万円

設立年月日：2020年8月20日

HP:https://jokers-inc.com/