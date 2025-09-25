【SAMANSA】9月第4週の新作ショート映画ラインナップを発表！潔癖すぎるヒーローのドタバタアクションからせっかちすぎて命を落とした男の奇想天外ドラマを配信！

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2025年9月26日(金)に新作となる6本『マッスルマン』『NOBU』『トーク・トゥー・ミー』『せっかちすぎて死んだ男』『ストップ・アンド・サーチ』『オーバーパス』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

潔癖すぎるヒーローのドタバタアクションからせっかちすぎて命を落とした男の奇想天外ドラマまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『マッスルマン』

あらすじ：

世界一きれい好きなスーパーヒーロー「マッスルマン」は、街を破壊しようと企む巨大ロボットに立ち向かう。だが、その“潔癖さ”こそが最大の弱点になるのかもしれない…。奇想天外なアクションが炸裂するヒーロー×ロボットバトル！

監督：Nicolas Gemoets

作品時間：8分 21秒

２.『NOBU』

あらすじ：

日本からオランダへ移住したノブアキ・コンノ。ファッションデザイナーの娘が作ったカラフルな服を着て、文化の違いや自分の人生についてざっくばらんに語るドキュメンタリー作品。

監督：Sarah Blok

作品時間：9分 20秒

３.『トーク・トゥー・ミー』

あらすじ：

大都会で孤独に独り生きるフミは、人とのつながりを求めていた。そんな中突然、見知らぬ男から掛かってきた一本の電話が、ふたりの世界を変えていく。

監督：Jimmy Ming Shum

作品時間：15分27秒

４.『せっかちすぎて死んだ男』

あらすじ：

何かとせっかちで「待てない」男は、通販サイトで購入したキーボード・クリーナーがなかなか届かないことにイライラしていた。一刻も早く手に入れるために数々のアクションを起こすが、次第にそれが彼を破滅の道へと追いやっていく。

監督：Louis Norton Selzer

作品時間：10分24秒

５.『ストップ・アンド・サーチ』

あらすじ：

イギリスでは、黒人を職務質問する割合が他の人種に比べて10倍も高いという。では、警察官がこの怖さを実体験をしたらどうなるのか？

監督：Harry Jackson

作品時間：5分29秒

６.『オーバーパス』

あらすじ：

17歳の青年マシューは、真夜中の高架橋に落書きをして逃亡する。しかしこの落書きには、彼だけが知る深い意味が隠されていた。

監督：Patrice Laliberte

作品時間：19分34秒

スタッフからのコメント

今週のイチオシ作品は『せっかちすぎて死んだ男』。せっかちすぎるがあまりに奇跡(？)のようなドタバタが次々と起こり、ついには命までを落とした男の物語。私もせっかちで、角を曲がり切る前に肩をぶつけてしまうことがよくあって……気づけば自分を重ねて大爆笑。観終わったあと、「もうちょっとゆっくり生きようかな」と思いました。。

ブラックユーモアを効かせたコメディが好きな方には、ぜひ観ていただきたい一本です！！！





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年9月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

◆ SAMANSA事業概要

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com







