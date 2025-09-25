¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØÅ¾À¸²¦½÷¤ÈÅ·ºÍÎá¾î¤ÎËâË¡³×Ì¿¡Ù¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØÅ¾À¸²¦½÷¤ÈÅ·ºÍÎá¾î¤ÎËâË¡³×Ì¿¡Ù¤Î¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ã¡ÚºÆÈÎ¡Û¡ØÅ¾À¸²¦½÷¤ÈÅ·ºÍÎá¾î¤ÎËâË¡³×Ì¿¡Ù¾®Àâ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ä¤ò¡¢2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)12»þ¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢¤¤µ¤é¤®ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ËþºÜ¡ª
¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¤ä¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´ü´ÖÃæ¤Ë¡È¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤¸°ú¤Æ²¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ 75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´16¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
¡ã¡ÚºÆÈÎ¡Û¡ØÅ¾À¸²¦½÷¤ÈÅ·ºÍÎá¾î¤ÎËâË¡³×Ì¿¡Ù¾®Àâ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸ ³µÍ×¡ä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)12:00～2025Ç¯10·î30Æü(ÌÚ)11:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1²ó 770±ß(ÀÇ¹þ)¢¨ÊÌÅÓÈ¯Á÷¼ê¿ôÎÁ¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§https://kujibikido.com/lp/mahoukakumei_3/
¢£¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
S¾Þ¡§Áª¤Ù¤ë¡ª¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¥é¥Õ¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
A¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
£Â¾Þ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
£Ã¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
D¾Þ¡§75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´16¼ï¡Ë
¢¨³Æ¾ÞÁ´¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£X¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤ÎX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kujibikido¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖD¾Þ 75mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸Á´16¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¤ª¤Þ¤±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú10Ï¢¥»¥Ã¥È¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¿åÃå¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡×¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È!!
¢£¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ª
¥É¥¥É¥¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¡ª¡ª
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://kujibikido.com/
¡Ö¤¯¤¸°ú¤Æ²¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È https://x.com/kujibikido
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¯¤¸°ú¤Æ²¡¡ https://kujibikido.com/contact/