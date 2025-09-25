ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社、BioJapan 2025（横浜）に出展決定｜ブース番号 D-2

Report Ocean

■ 出展概要

ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社（本社：東京都中央区）は、2025年10月8日（水）～10日（金）にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催される「BioJapan 2025」に出展いたします。

当社ブース（No：D-2）では、ヘルスケア、ライフサイエンス、栄養・ウェルネス分野における最新の市場調査・コンサルティングサービスをご紹介します。

■ 出展の目的

BioJapan は、国内外の研究者、製薬・バイオ関連企業、投資家が一堂に会するアジア最大級のバイオビジネスマッチングイベントとして広く知られています。

当社は本イベントを通じて、国内外のパートナーとの協業機会を拡大し、日本企業のグローバル展開を支援してまいります。

■ 出展情報

開催日：2025年10月8日（水）～10日（金）

会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）

主催：BioJapan 組織委員会

ブース番号：D-2

来場登録はこちらから

https://biojapan2025.jcdbizmatch.jp/jp/Registration

■ 会社概要

会社名：ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社

法人番号：4010001241118

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀４丁目４番４号３階

電話番号：03-6899-2648

FAX：050-1724-0834

事業内容：市場調査・コンサルティングサービス

ウェブサイト：https://reportocean.co.jp

■ 会社紹介

ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野において7年以上の実績を持つリーディングカンパニーです。正確で信頼性の高いデータ、高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンサルティング、深いデータ分析を提供し、クライアントの戦略立案と成長を支援しています。

当社のリサーチサービスは、クライアントがデータドリブンな意思決定を行い、市場予測を理解し、将来の機会を捉えることを可能にします。

対応分野は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品・飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど多岐にわたります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

ＲｅｐｏｒｔＯｃｅａｎ株式会社 広報担当

電話：03-6899-2648

FAX：050-1724-0834

E-mail：sales@reportocean.co.jp

https://www.reportocean.co.jp/events