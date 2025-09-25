SDGs啓発ムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」-動画公開及びクイズキャンペーンのお知らせ-

写真拡大 (全7枚)

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社は、総勢70名の芸人が出演するショートムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」を制作し、8月19日から吉本興業公式XとYouTubeチャンネルで毎日1本ずつ公開、SDGsが国連で採択された記念日でもある9月25日に全38本を公開しました。




本作品は、2017年に制作したSDGs啓発ムービー「SDGsについて考えはじめた人々」に続く取り組みとして、このたび新たに制作したものです。


千原ジュニア、宮川大輔、ケンドーコバヤシといったベテランから、見取り図、マユリカなどの人気若手まで、豪華メンバーが出演しています。


レトロな喫茶店を舞台に、コンビの枠を超えたやり取りを通して、SDGsの目標を誰もが共感できる身近なテーマとして、楽しみながら理解を深めることができます。


本日からクイズキャンペーンも実施し、正解者の中から抽選で50名様に限定オリジナルグッズをプレゼントします。


動画概要

タイトル：「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」


公開本数：全38本


テーマ：SDGsのゴール達成期限である2030年まで残り5年と迫る中、より多くの方にSDGsを身近に感じ、考えるきっかけを提供することを目的としています。


■公開プラットフォーム


吉本興業公式X：https://x.com/yoshimoto_cojp


吉本興業公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/yoshimotokogyo


動画URL：全38本の動画のYouTubeリスト https://x.gd/5Qzcm


■公開動画リスト



●千原ジュニア×宮川大輔「中締め」篇　　　　　


●ケンドーコバヤシ×吉村崇「まだ終わってない」篇


●盛山晋太郎×エース　「チャリ」篇


●盛山晋太郎×エース　「もっと話さなきゃ」篇


●津田篤宏×嶋佐和也「フィンランド」篇


●バイク川崎バイク×村上「SDGsってなんの略」篇


●ZAZY×とんず「巻いてこ」篇


●中野周平×植田紫帆「地球の宿題」篇


●池田一真×鈴木もぐら「平和のための争い」篇


●まひる×兎「めざせ1位」篇　　


●兎×熊元プロレス「星の数ほど」篇　　


●森下直人×誠×愛「ゴミじゃなくそう」篇　


●リリー×森下直人「違いがわかる男」篇　　


●西野創人×しずちゃん「10億食」篇　　


●川原克己×おばあちゃん「学校」篇　　　　　　


●村上ショージ×ゆうじろー「オトンの味」篇


●ロジャー×おいでやす小田「嫁」篇　　　　　　


●藤田憲右×関町知弘×山添寛「不潔な水」篇


●太田隆司×福本ユウショウ「トイレ」篇








●西田幸治×寺家「情報格差」篇　　　　　　


●町田和樹×ジャンボたかお×クボケン「ここがいい」篇


●和田まんじゅう×ゆめっち×白桃ピーチよぴぴ「ゾンビ」篇　


●川原克己×水田信二「なすび」篇　　　　　


●田中一彦×純「マイアイテム」篇　　　　


●熊元プロレス×阪本「ソファー」篇　　　　　　


●イワクラ×渡辺 翔太 「ハザードマップ」篇　　


●野田クリスタル×ケツ「じゃあどうすんのさ」篇


●中谷×白桃ピーチよぴぴ「エアコン」篇


●宮川大輔 ×ナダル「ため息」篇


●もう中学生×辻皓平「人間の活動」篇


●ヤジマリー。×堂前透「太陽光パネル」篇


●平井まさあき×水川かたまり「ビカーラ」篇


●多田健二×オカリナ「サンゴ」篇


●ジミー大西×金田哲「プラッチック」篇


●大西ライオン×ロジャー「ライオン」篇


●おいでやす小田×小田結希「ODA」篇


●藤本敏史×板倉俊之「持続可能性」篇


●くっきー!×RG「半分こ」篇






第1弾　2017年公開「SDGｓについて考えはじめた人々」

　2017年10月21日、吉本興業は国連広報センターの協力のもと、SDGs推進PRムービー「SDGsについて考えはじめた人々」全27本をYouTubeで公開しました。


この取り組みは、貧困や格差といった世界の課題解決を目指すSDGsの認知度向上を目的に、動画には


野性爆弾・くっきー！、千鳥、ケンドーコバヤシといった人気芸人が多数出演しました。




キャンペーン概要　『世界を救う〆切せまる。』クイズキャンペーン


■クイズ概要


ムービーを視聴して参加できるクイズキャンペーンを実施。


各動画内に散りばめられたヒントをもとに全7問のクイズに挑戦いただけます。全問正解者の中から抽選で50名様に「オリジナルバスタオル」をプレゼント。さらに、クイズにご参加いただいた方にはもれなく「オリジナル画像」を進呈。


何度でも挑戦可能となっており気軽にご参加いただけます。





■実施期間


2025年9月25日（木）12:00 ～ 2025年10月13日（月・祝）



■キャンペーン参加方法


１.吉本興業LINE公式アカウントを友だち追加　 https://lin.ee/6T9IWGC


２.メニューのバナーからクイズに参加


※間違えても何度もやり直し可能





■景品


オリジナルバスタオル　正解者の中から抽選で50名様にプレゼント


オリジナル画像 　キャンペーンにご参加いただきました皆様に進呈（ランダムで1枚）