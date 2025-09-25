SDGs啓発ムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」-動画公開及びクイズキャンペーンのお知らせ-
吉本興業株式会社は、総勢70名の芸人が出演するショートムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」を制作し、8月19日から吉本興業公式XとYouTubeチャンネルで毎日1本ずつ公開、SDGsが国連で採択された記念日でもある9月25日に全38本を公開しました。
本作品は、2017年に制作したSDGs啓発ムービー「SDGsについて考えはじめた人々」に続く取り組みとして、このたび新たに制作したものです。
千原ジュニア、宮川大輔、ケンドーコバヤシといったベテランから、見取り図、マユリカなどの人気若手まで、豪華メンバーが出演しています。
レトロな喫茶店を舞台に、コンビの枠を超えたやり取りを通して、SDGsの目標を誰もが共感できる身近なテーマとして、楽しみながら理解を深めることができます。
本日からクイズキャンペーンも実施し、正解者の中から抽選で50名様に限定オリジナルグッズをプレゼントします。
動画概要
タイトル：「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」
公開本数：全38本
テーマ：SDGsのゴール達成期限である2030年まで残り5年と迫る中、より多くの方にSDGsを身近に感じ、考えるきっかけを提供することを目的としています。
■公開プラットフォーム
吉本興業公式X：https://x.com/yoshimoto_cojp
吉本興業公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/yoshimotokogyo
動画URL：全38本の動画のYouTubeリスト https://x.gd/5Qzcm
■公開動画リスト
●千原ジュニア×宮川大輔「中締め」篇
●ケンドーコバヤシ×吉村崇「まだ終わってない」篇
●盛山晋太郎×エース 「チャリ」篇
●盛山晋太郎×エース 「もっと話さなきゃ」篇
●津田篤宏×嶋佐和也「フィンランド」篇
●バイク川崎バイク×村上「SDGsってなんの略」篇
●ZAZY×とんず「巻いてこ」篇
●中野周平×植田紫帆「地球の宿題」篇
●池田一真×鈴木もぐら「平和のための争い」篇
●まひる×兎「めざせ1位」篇
●兎×熊元プロレス「星の数ほど」篇
●森下直人×誠×愛「ゴミじゃなくそう」篇
●リリー×森下直人「違いがわかる男」篇
●西野創人×しずちゃん「10億食」篇
●川原克己×おばあちゃん「学校」篇
●村上ショージ×ゆうじろー「オトンの味」篇
●ロジャー×おいでやす小田「嫁」篇
●藤田憲右×関町知弘×山添寛「不潔な水」篇
●太田隆司×福本ユウショウ「トイレ」篇
●西田幸治×寺家「情報格差」篇
●町田和樹×ジャンボたかお×クボケン「ここがいい」篇
●和田まんじゅう×ゆめっち×白桃ピーチよぴぴ「ゾンビ」篇
●川原克己×水田信二「なすび」篇
●田中一彦×純「マイアイテム」篇
●熊元プロレス×阪本「ソファー」篇
●イワクラ×渡辺 翔太 「ハザードマップ」篇
●野田クリスタル×ケツ「じゃあどうすんのさ」篇
●中谷×白桃ピーチよぴぴ「エアコン」篇
●宮川大輔 ×ナダル「ため息」篇
●もう中学生×辻皓平「人間の活動」篇
●ヤジマリー。×堂前透「太陽光パネル」篇
●平井まさあき×水川かたまり「ビカーラ」篇
●多田健二×オカリナ「サンゴ」篇
●ジミー大西×金田哲「プラッチック」篇
●大西ライオン×ロジャー「ライオン」篇
●おいでやす小田×小田結希「ODA」篇
●藤本敏史×板倉俊之「持続可能性」篇
●くっきー!×RG「半分こ」篇
第1弾 2017年公開「SDGｓについて考えはじめた人々」
2017年10月21日、吉本興業は国連広報センターの協力のもと、SDGs推進PRムービー「SDGsについて考えはじめた人々」全27本をYouTubeで公開しました。
この取り組みは、貧困や格差といった世界の課題解決を目指すSDGsの認知度向上を目的に、動画には
野性爆弾・くっきー！、千鳥、ケンドーコバヤシといった人気芸人が多数出演しました。
キャンペーン概要 『世界を救う〆切せまる。』クイズキャンペーン
■クイズ概要
ムービーを視聴して参加できるクイズキャンペーンを実施。
各動画内に散りばめられたヒントをもとに全7問のクイズに挑戦いただけます。全問正解者の中から抽選で50名様に「オリジナルバスタオル」をプレゼント。さらに、クイズにご参加いただいた方にはもれなく「オリジナル画像」を進呈。
何度でも挑戦可能となっており気軽にご参加いただけます。
■実施期間
2025年9月25日（木）12:00 ～ 2025年10月13日（月・祝）
■キャンペーン参加方法
１.吉本興業LINE公式アカウントを友だち追加 https://lin.ee/6T9IWGC
２.メニューのバナーからクイズに参加
※間違えても何度もやり直し可能
■景品
オリジナルバスタオル 正解者の中から抽選で50名様にプレゼント
オリジナル画像 キャンペーンにご参加いただきました皆様に進呈（ランダムで1枚）