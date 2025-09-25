SDGs啓発ムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」-動画公開及びクイズキャンペーンのお知らせ

吉本興業株式会社

吉本興業株式会社は、総勢70名の芸人が出演するショートムービー「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」を制作し、8月19日から吉本興業公式XとYouTubeチャンネルで毎日1本ずつ公開、SDGsが国連で採択された記念日でもある9月25日に全38本を公開しました。

本作品は、2017年に制作したSDGs啓発ムービー「SDGsについて考えはじめた人々」に続く取り組みとして、このたび新たに制作したものです。

千原ジュニア、宮川大輔、ケンドーコバヤシといったベテランから、見取り図、マユリカなどの人気若手まで、豪華メンバーが出演しています。

レトロな喫茶店を舞台に、コンビの枠を超えたやり取りを通して、SDGsの目標を誰もが共感できる身近なテーマとして、楽しみながら理解を深めることができます。

本日からクイズキャンペーンも実施し、正解者の中から抽選で50名様に限定オリジナルグッズをプレゼントします。

動画概要

タイトル：「世界を救う〆切せまる。for SDGs 2030」

公開本数：全38本

テーマ：SDGsのゴール達成期限である2030年まで残り5年と迫る中、より多くの方にSDGsを身近に感じ、考えるきっかけを提供することを目的としています。

■公開プラットフォーム

吉本興業公式X：https://x.com/yoshimoto_cojp

吉本興業公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/yoshimotokogyo

動画URL：全38本の動画のYouTubeリスト https://x.gd/5Qzcm

■公開動画リスト

●千原ジュニア×宮川大輔「中締め」篇

●ケンドーコバヤシ×吉村崇「まだ終わってない」篇

●盛山晋太郎×エース 「チャリ」篇

●盛山晋太郎×エース 「もっと話さなきゃ」篇

●津田篤宏×嶋佐和也「フィンランド」篇

●バイク川崎バイク×村上「SDGsってなんの略」篇

●ZAZY×とんず「巻いてこ」篇

●中野周平×植田紫帆「地球の宿題」篇

●池田一真×鈴木もぐら「平和のための争い」篇

●まひる×兎「めざせ1位」篇

●兎×熊元プロレス「星の数ほど」篇

●森下直人×誠×愛「ゴミじゃなくそう」篇

●リリー×森下直人「違いがわかる男」篇

●西野創人×しずちゃん「10億食」篇

●川原克己×おばあちゃん「学校」篇

●村上ショージ×ゆうじろー「オトンの味」篇

●ロジャー×おいでやす小田「嫁」篇

●藤田憲右×関町知弘×山添寛「不潔な水」篇

●太田隆司×福本ユウショウ「トイレ」篇

●西田幸治×寺家「情報格差」篇

●町田和樹×ジャンボたかお×クボケン「ここがいい」篇

●和田まんじゅう×ゆめっち×白桃ピーチよぴぴ「ゾンビ」篇

●川原克己×水田信二「なすび」篇

●田中一彦×純「マイアイテム」篇

●熊元プロレス×阪本「ソファー」篇

●イワクラ×渡辺 翔太 「ハザードマップ」篇

●野田クリスタル×ケツ「じゃあどうすんのさ」篇

●中谷×白桃ピーチよぴぴ「エアコン」篇

●宮川大輔 ×ナダル「ため息」篇

●もう中学生×辻皓平「人間の活動」篇

●ヤジマリー。×堂前透「太陽光パネル」篇

●平井まさあき×水川かたまり「ビカーラ」篇

●多田健二×オカリナ「サンゴ」篇

●ジミー大西×金田哲「プラッチック」篇

●大西ライオン×ロジャー「ライオン」篇

●おいでやす小田×小田結希「ODA」篇

●藤本敏史×板倉俊之「持続可能性」篇

●くっきー!×RG「半分こ」篇

第1弾 2017年公開「SDGｓについて考えはじめた人々」

2017年10月21日、吉本興業は国連広報センターの協力のもと、SDGs推進PRムービー「SDGsについて考えはじめた人々」全27本をYouTubeで公開しました。

この取り組みは、貧困や格差といった世界の課題解決を目指すSDGsの認知度向上を目的に、動画には

野性爆弾・くっきー！、千鳥、ケンドーコバヤシといった人気芸人が多数出演しました。

キャンペーン概要 『世界を救う〆切せまる。』クイズキャンペーン

■クイズ概要

ムービーを視聴して参加できるクイズキャンペーンを実施。

各動画内に散りばめられたヒントをもとに全7問のクイズに挑戦いただけます。全問正解者の中から抽選で50名様に「オリジナルバスタオル」をプレゼント。さらに、クイズにご参加いただいた方にはもれなく「オリジナル画像」を進呈。

何度でも挑戦可能となっており気軽にご参加いただけます。

■実施期間

2025年9月25日（木）12:00 ～ 2025年10月13日（月・祝）

■キャンペーン参加方法

１.吉本興業LINE公式アカウントを友だち追加 https://lin.ee/6T9IWGC

２.メニューのバナーからクイズに参加

※間違えても何度もやり直し可能

■景品

オリジナルバスタオル 正解者の中から抽選で50名様にプレゼント

オリジナル画像 キャンペーンにご参加いただきました皆様に進呈（ランダムで1枚）



