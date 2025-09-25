井上尚弥世界戦の舞台裏が完全時系列ドキュメンタリー番組「THE DAY ～勝負の日～ #2」に登場！9月25日（木）よりLemino＆ひかりＴＶで独占配信開始！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」および「ひかりＴＶ」において、2025年9月25日（木）より、オリジナルスポーツドキュメンタリー番組『THE DAY ～勝負の日～』の最新作として、2025年9月14日（日）に名古屋・IGアリーナで開催された「NTTドコモ Presents Lemino BOXING トリプル世界タイトルマッチ」のメインイベント、井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ戦の舞台裏に完全密着した特別番組を独占配信いたします。

【THE DAY ～勝負の日～ #2 BOXING 井上尚弥（大橋ボクシングジム） 「世界戦舞台裏 決戦の地はIGアリーナ」】

2025年9月14日（日）に開催された「４団体統一世界スーパー・バンタム級タイトルマッチ」井上尚弥 vs ムロジョン・アフマダリエフ。世界スーパー・バンタム級4団体統一王者に君臨している井上尚弥の26度目の世界戦。相手は「最強挑戦者」の呼び声高い、ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）である。会場は名古屋のIGアリーナ。スポーツ観戦から音楽ライブ、国際大会まで、多彩なイベントが開催される国内最大級の「世界標準」グローバルアリーナで開催された。

そんな世紀の一戦の舞台裏で、選手だけではなく、大橋会長の熱い思い、実況席で交錯する緊張と興奮、そしてIGアリーナの設営スタッフが作り上げた“戦いの舞台”である「その日」をあらゆる視点で同時密着。

あの戦いの時、その舞台の裏で――、 何が起きていたのか？複数台のカメラが捉えた、スポーツの奥深さ、そして、アスリートをめぐる物語を描く完全時系列ドキュメント。

【番組紹介】

スポーツとは、REALである。

進行する時間の中で、REALな緊張、REALな興奮、REALな戦慄、REALな感動が紡ぎだされていく。

大きな演出の施されたエンタ-テインメントの中であっても、アスリートの紡ぐ時間は「ど・リアル」な世界である。

試合という究極のREALな構築物。その時、その場所で誰が何を考え、そして、何が起こっているのか？

選手、関係者すべての出来事がリアルタイムで進行していく様を複数台のカメラが、スポーツの奥深さ、そして、アスリートをめぐる物語を描き出す、完全時系列ドキュメント。

【配信概要】

■タイトル：THE DAY ～勝負の日～ J SPORTS Documentary Series #2

■配信日時：2025年9月25日（木）正午

■配信形態：

・Lemino Leminoプレミアム（月額990円※1）／Leminoセレクト／SPOOX

・ひかりＴＶ ビデオサービス

■ナレーター：浪川大輔

■製作著作：(C)NTT DOCOMO, INC.

■制作協力：J SPORTS

【エピソード】

#1：SUPER FORMULA 太田格之進/牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 「1/1000を争う真実の記録。」

#2：BOXING 井上尚弥（大橋ボクシングジム） 「世界戦舞台裏 決戦の地はIGアリーナ」

#3以降は順次公開予定。

