“しっかり毛を剃る”と“毛を残して整える”を両立！『ボディヘアトリマー＆レザー』が新発売

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、「しっかり毛を剃る」と「毛を残して整える」機能を両立した「ボディヘアトリマー＆レザー」を2025年9月29日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて※発売開始いたします。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

体毛処理を1本で解決！毛を「しっかり剃る」「残して整える」を両立できるトリマー＆レザーが登場

「ボディヘアトリマー＆レザー」は「しっかり毛を剃る」全剃り刃と「毛を残して整える」スキ刃の2つの機能を持つ製品です。さらに「毛を残して整える」スキ刃は、残す毛の長さを製品中央のスイッチをワンタッチで2段階に調整可能で、部位によって毛の処理方法が選べる点が特長です。

貝印が2023年10月に実施した「男性の体毛事情に関する調査（n=350）」によると、10～50代の男性の4割以上が体毛処理の経験があり、2箇所以上の部位を処理する人が8割以上という結果になりました。

体毛処理経験がある男性の中で「全剃りだけ」の処理をしている割合は約44%、全剃り以外の処理をしている割合は約55%で、半数以上はカミソリでスキ機能のあるアイテムで処理する必要があり、男性のムダ毛処理においてスキ機能には一定の需要があることが分かりました。「全剃り以外の処理をする人」のうち約60%は、部位によって処理方法（すく量であったり、部分的に毛を残す）を変えていることから、本製品は部位ごとに処理方法を変えたい場合にも、1本でお使いいただけるアイテムです。

製品概要

■ボディヘアトリマー＆レザー

価格：1,100円（税込）

１.スキ量 ワンタッチ切替

コームシェーバーのブレード露出量をワンタッチで切り替えが可能。2種類のスキ量を好みに合わせて、簡単に選択できます。全ての刃の周りにクシを配置し、使用時・切り替え時、共に指に刃が触れないよう、安全性にも配慮。

２.特許取得※の剃り角度ガイド形状

スキ刃・全剃り刃それぞれの最適な剃り角度と握りやすいハンドルを組み合わせた独自形状で、安定して力を入れやすく、狙った長さのスキ量調整及び、全剃りのしやすさに配慮。

※特許第7740483号

３.本体幅が10mmの薄さ

体に沿わせて剃りやすく、狭い部位での剃りやすさにも配慮。

調査詳細

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

