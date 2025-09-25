ギフトパッド、山崎実業のカタログギフトにオリジナルのWebカタログが作成可能なギフトサービス『Giftpad ticket』を導入

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央 以下、当社）は、インテリア雑貨の専門メーカー山崎実業株式会社（本社：奈良県生駒郡、https://www.yamajitsu.co.jp/ ）の提供するオリジナルWebカタログギフトに、当社のオリジナルのWebカタログが作成可能なギフトサービス『Giftpad ticket』を導入いただきましたのでお知らせいたします。

本取り組みにより、山崎実業様のWebカタログギフトがURLやQRコード※を通じてスマートフォンやPCから簡単に閲覧・選択できるデジタルカタログギフトとして提供されます。

■山崎実業のカタログギフトについて

スタイリッシュなデザインと高い機能性が魅力の「towerシリーズ」を中心にセレクトしたカタログギフト。掲載されているのは、キッチン・バス・リビング・玄関など、暮らしのあらゆるシーンで役立つ多彩なラインナップです。5,000・10,000・15,000・20,000ポイントの4つのコースから、シーンに合わせて選べます。また、贈られた方はポイントの範囲内で、複数の商品を自由に組み合わせて交換することが可能です。欲しいものを一つだけ選ぶだけでなく、ライフスタイルに合わせて複数のアイテムを自由に選ぶことができます。

ギフトカードは、ホワイト・ライトグレー・ダークグレー・ブラックの洗練されたボックスに収められ、開けた瞬間から特別感のある魅力的なカタログギフトです。

「Yamazaki Gift Card」 https://www.yamajitsu.co.jp/giftcard/

■『Giftpad ticket』サービスについて

『Giftpad ticket』は、セールスプロモーションやマーケティング、株主優待、福利厚生まで、法人様の様々な活動でご利用いただけるeギフトプラットフォーム。自社商品を掲載したオリジナルカタログの作成、アンケートや抽選機能など、目的に合わせて自由に組み合わせることが可能です。

そのため、当社が用意した商品だけでなく、企業のあらゆる自社商品やサービスの掲載をし、デザインのカスタマイズから贈り方（カードやメール・SNSなど）も自由自在。

ギフトを通して顧客や株主、従業員、さらには社会との新しい関係を生み出すきっかけをサポートします。

ストーリーを届けるeギフトサービス『Giftpad ticket』 https://service.giftpad.co.jp/ticket/

当社は今後も、企業のブランド価値向上や顧客との新しい関係構築を支援するため、デジタルギフトの可能性を広げてまいります。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

代表者：代表取締役 園田 幸央

本社所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング 4階

設立年月日：2011年12月

コーポレートサイト：https://giftpad.co.jp/