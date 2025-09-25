「HR Ads Platform」が株式会社ダトラのATSツール「トルー」と連携開始

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform（以下 HR アドプラットフォーム）」において、株式会社ダトラ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：草深 悠介、以下ダトラ）の提供する、ATSツール「トルー」と連携を開始いたしましたことをお知らせします。

「HRアドプラットフォーム」は、『運用型広告』と呼ばれるWEB広告手法を活用した運用型求人広告プラットフォームです。求人企業が求人広告を入札すると、「HRアドプラットフォーム」と提携している複数の求人メディアに求人広告が自動掲載され、簡単かつ即時性の高い求人広告運用を可能にします。

「トルー」は、企業の採用活動を効率化するために開発された採用管理システムです。求人検索エンジンでの効果出しに特化した機能を備えており、さらに応募数を増やしたい場合には、GoogleやSNSなどのWEB広告での応募者獲得も可能です。採用管理面では、他の求人媒体の応募者データを自動連携する機能や、既にお使いの顧客管理システムとの連携により煩雑な採用業務の一本化を実現します。また、応募者との面談日程調整もトルーが代行するため、大幅な業務効率改善が期待できます。

今回の連携により、「トルー」を導入している求人企業様が HRアドプラットフォームをご利用いただけるようになり、HRアドプラットフォームを通してより多くの適切な求人サイトへ求人広告を掲載することが可能になります。HRアドプラットフォームは、「トルー」をご利用の企業様と求職者との新たな出会いを創出します。

HRアドプラットフォームは求人メディアや採用管理システム（ATS）との連携により、導入求人企業数および求人広告掲載メディアを拡大し、ユーザビリティ・サービス価値の向上を行っております。今後も求人企業・求人メディア・求職者といったステークホルダーにとってより使いやすく価値のあるサービスを提供できるよう、機能を拡充してまいります。今後の「HRアドプラットフォーム」の最新情報は当社のプレスリリースやサービスサイトにてお知らせいたします。

HRアドプラットフォームとの連携に関してご興味のある求人メディア及び採用管理システムを提供する企業様は、下記URLよりお問合せください。

問い合わせURL：https://hr-ads.jp/contact/

■「HRアドプラットフォーム」とは

HRアドプラットフォームは、企業とより多くの求職者との出会いを創出する運用型求人広告プラットフォームです。1,000社以上（2024年12月時点）での企業にご導入いただき、求人企業の皆様に高い評価を頂いております。

HRアドプラットフォームは多数の求人メディアと連携し、求人を出したい企業と求人を掲載したいメディアをアドテクノロジーでマッチングします。応募課金モデルとなっており、入札時に設定した予算や応募単価によって求人メディアに掲載される際の掲載位置が変動するため、企業側の望んだ単価で応募獲得が可能です。企業はHRアドプラットフォームを利用することで、求人にまつわる業務（掲載求人メディアの選定、求人原稿作成、出稿、応募者管理、効果確認改善など）を一つのサービスで完結できるほか、採用にかかるコストを最適化し、採用担当者の求人業務DX化を推進します。（2022年7月28日特許取得済）。

「HRアドプラットフォーム」サービスサイト：https://hr-ads.jp/

資料請求はこちら：https://hr-ads.jp/document/

【株式会社ダトラ】

■社名：株式会社ダトラ

■本社所在地：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目５－２８ 久太郎町恒和ビル 7F

■代表取締役：草深 悠介

■事業内容：WEBマーケティング事業採用ATS「トルー」の運営、採用マーケティング事業、中高年転職サービスFROM40

トルー： https://web.toroo.jp/