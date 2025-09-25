株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、本日開催の取締役会において、記念株主優待を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

目的

当社は2000年の創業以来、「為せば成る」の精神のもとインターネット決済の発展に取り組み、2021年には東証マザーズ（現東証グロース市場）に上場いたしました。2025年10月23日（木）に創業25周年を迎えるにあたり、株主の皆様への感謝とともに、CPS（Corporate Purpose Statement）実現に向け、今後も中長期的にご支援を賜ることを目的として実施するものであります。

内容

（１）対象株主様

基準日（2026年３月末日）における当社株主名簿に記載または記録された100株（１単元）以上を保有されている株主様を対象といたします。

（２）株主優待の内容

対象株主様に一律で、下記の記念優待を贈呈いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1047/table/422_1_2f6ca63c1a8eeca97f1986ce59759bd7.jpg?v=202509260625 ]

※ 対象となる交換先の例（変更となる可能性があります。）

ビットコイン、Amazon ギフトカード、QUO カード Pay、PayPay マネーライト、d ポイント、auPAY ギフトカードなど、株主様が交換先を選べるギフトといたします。

（３）贈呈時期

2026年３月末日を基準日として、基準日から３ヶ月以内を目途にご案内を発送予定です。

優待品の選択方法

対象株主様には「記念株主優待のご案内」を郵送いたします。同封の案内に従ってWEB上でご希望のギフトを選択していただき、受取手続きを行っていただきます。選択期間を過ぎた場合はお受け取りができませんので、期間内でのご対応をお願いいたします。

その他

今後も継続保有の株主様には株主還元を検討してまいります。なお、本記念株主優待実施による今期（2025年12月期）の業績に与える影響につきましては、軽微と見込んでおりますが、今後適時開示が必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。





株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/