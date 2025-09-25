経営者・大野泰敬が東海圏の経営者とトーク・セッション！ FM AICHI新番組「TOKAI リーダーズ・コンパス」10月1日（水）より放送スタート！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 81.3MHz）では、10月より毎週水曜20:00～20:30に新番組「TOKAI リーダーズ・コンパス」をお送りします。

大野泰敬渡邊晶子

日本のモノづくりの中心地・東海エリア。番組では、東海圏から未来を切り拓くリーダーたちを迎え、経営の舞台裏や挑戦へのストーリーを伺います。普段は聞けないキーパーソンの素顔やエピソードから、明日へのヒントが見つかる・・・そんな「羅針盤（コンパス）」のような番組です。

番組のメインパーソナリティは、株式会社スペックホルダー 代表取締役社長で経営者、投資家として多くの事業に携わってきた実績を持つ、大野泰敬氏。これまでラジオNIKKEI等、様々なラジオ局の番組でメインパーソナリティを務めており、ゲストとのトークは勿論、自身の貴重な経験談などにも注目です。アシスタントはFM AICHIのワイド番組「MORNING BREEZE」のパーソナリティ、渡邊晶子が担当します。

番組はFM AICHIでの放送に加え、Audee、Spotify等の各種オーディオ・プラットフォームでも配信予定。さらに、番組を提供するソフトバンク株式会社の公式ビジネスチャンネルで、アフタートーク動画を公開し、ラジオとデジタルをつなぐ新しい楽しみ方を提供します。

水曜の夜「TOKAI リーダーズ・コンパス」で未来を語る時間をお楽しみください。

- 番組概要

タイトル：TOKAI リーダーズ・コンパス

放送時間：毎週水曜 20:00～20:30

※初回放送は2025年10月1日（水）

パーソナリティ：大野泰敬（株式会社スペックホルダー 代表取締役社長）

渡邊晶子（FM AICHI パーソナリティ）

提供：ソフトバンク株式会社

※番組放送後、ソフトバンク(https://www.youtube.com/channel/UC0nFKe_NyHM5UUQ5J40ktHA)公式ビジネスチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC0nFKe_NyHM5UUQ5J40ktHA)で、番組のアフタートークがご覧いただけます。

10月1日（水）の初回放送をradikoで聴くにはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251001200000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251001200000)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です。

詳しくはradikoのホームページをご確認下さい。

- 大野泰敬（おおの・やすのり） プロフィール

株式会社スペックホルダー 代表取締役

https://specholder.jp/about/

複数の企業を経営する経営者・投資家。

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)で新規事業などを担当した後、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に転職し、新規事業に従事。2008 年にソフトバンクに復帰し、当時日本初上陸の iPhoneマーケティング戦略を手がけ、その後上場会社の新規事業責任者と従事したのち、独立。

テクノロジーに精通しており、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 戦略アドバイザー、フードテックラボ制作委員会会長などを兼務。また大手企業・団体の顧問・アドバイザーなども勤める。