【医学部受験生、必読！】AERAムック『医学部に入る2026』9月25日発売／全国82医学部受験・最新入試データを掲載

株式会社朝日新聞出版は、医学部を目指す受験生向けガイド、AERAムック『医学部に入る2026』（定価1760円税込）を、2025年9月25日（木）に発売。最新の入試動向をはじめ、医学部の受験に役立つ情報を網羅した一冊です。

医学部を受験するということは、「医師になる」ということに直結しています。だからこそ、入試では学力に加えて「なぜ医師になりたいのか、本当に医師になりたいのか」が問われます。本書では、すぐに役立つ受験情報に加え、第一線で活躍する医師のインタビューや医師になるまでの道のりなど、多様な切り口で「医師」という職業を考えるきっかけを提供します。

巻頭「大阪・関西万博から見る未来の医療」では、「パソナ・ネイチャーバース」パビリオンのエグゼクティブプロデューサーで心臓血管外科医の澤芳樹医師に、未来の医療の展望や、医師を目指す高校生たちへのアドバイスを語ってもらいました。

特集「医師という生き方」では、スポーツドクター、在宅緩和ケア医、国境なき医師団と、さまざまな領域で活躍する医師3人に、仕事のやりがいなどを聞きました。このほか、双子で医学部に現役合格したピアノユニット「兄―ズ」による受験体験記、芳根京子さん主演でドラマ化された『まどか26歳、研修医やってます！』の原作者インタビューなども掲載しています。

医学部受験を考えるならば知っておきたい「医学部受験知っておくべきポイント30」、「全国82医学部受験・最新データ」など、受験生にお役立ちの情報も満載です。

CONTENTS

【巻頭特集】大阪・関西万博から見る未来の医療

誰もが健康に楽しく生きられる ウェルビーイングな世界へ

大阪大学名誉教授、大阪けいさつ病院院長、心臓血管外科医 澤 芳樹医師

特集1 医師という生き方

スポーツドクター・整形外科医 塩田有規医師

在宅緩和ケア医 萬田緑平医師

「国境なき医師団日本」会長 中嶋優子医師

特集2 医師になる道のり

キャンパス移転・開設で学びはどう変わる？ 最新キャンパス、ここがすごい！

近畿大学 おおさかメディカルキャンパス／琉球大学 西普天間キャンパス／昭和医科大学 鷺沼キャンパス

医学部生の1日

埼玉医科大学医学部2年 高橋直暉さん

医学生2301人に聞きました 医学部の勉強ってどう？

『まどか26歳、研修医やってます！』原作者インタビュー

特集3 医学部受験を考える

先輩に学ぶ合格のコツ 合格体験記

双子ピアノユニット・兄ーズ 東邦大学医学部１年 山下順一朗さん／東京医科大学医学科1年 山下宗一郎さん

昭和医科大学医学部1年 渡辺ゆきさん

日本大学医学部1年 鈴木智仁さん

横浜市立大学医学部1年 田口実夏さん

シーン別・医学部受験 知っておくべきポイント30

アメリカで医師として働く先輩が「最高の勉強法」を指南！「勉強する前に、まず勉強法を学びなさい」 米国内科専門医・米国感染症専門医 安川康介医師

医学部入試分析と受験対策

医学部定員削減／学校推薦型選抜と総合型選抜／地域枠／志望理由書／面接と小論文

YouTuber、起業家、作家、料理人…二刀流医師たちの働き方

舛森 悠医師／山田裕揮医師／高桑雅弘医師／知念実希人医師

最新調査でわかった!

医学部に強い253高校 合格者数徹底分析

全国82医学部受験・最新入試データ

AERAムック『医学部に入る2026』

発売日：2025年9月25日（木曜日）

定価：1760円（本体1600円＋税10％）

