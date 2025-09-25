電動工具ブランド HiKOKI「ハイコーキ」キャッシュバックキャンペーン※を開始コードレス電動工具購入でe-GIFT 1万円分をプレゼント！

工機ホールディングス株式会社キャッシュバックキャンペーン※を実施中。ハイコーキのコードレス電動工具を10万円以上（税抜）購入すると、もれなくeGIFT１万円分をプレゼント。なお、数量限定で内装・リフォーム業向けの「ハイコーキ高鳴るアクセサリー付きセット」も発売開始。

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行 役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン）が、8月28日からキャッシュバックキャンペーンを開始しました。

キャンペーン期間内に、対象製品を購入し、購入時のレシートを撮影してキャンペーンサイトから応募頂くと、もれなく選べるe-Gift１万円分をプレゼント致します。

尚、本キャッシュバックキャンペーンについては、ハイコーキのCM動画やハイコーキ製品お取り扱い店舗でも告知をしております。

■ハイコーキ キャッシュバックキャンペーンについて

※キャッシュバックは選べるe-GIFTのセブン銀行ATM受取りを意味します。

応募期間：2025年8月28日～2025年11月30日

賞品：選べるe-GIFT 1万円分（以下いずれからお選びいただきます）

セブン銀行ATM受取、au PAY ギフトカード、 nanacoポイント、 Apple Gift Card、

Google Play、ギフトコード、 Visa eギフト、 EdyギフトID、 QUOカードPay、

WebMoney、Amazonギフトカード

※応募が多数に至った場合、早期にキャンペーンを終了する可能性があります。

対象製品：ハイコーキ コードレス電動工具全般（36v/18v/14.4v/10.8v/7.2v/3.6v）、

充電器（対象外製品：AC電動工具、エア工具、関連アクセサリ(ビット、ブレード、チップソーなど)、消耗品（釘・ねじ、ステープルなど）、蓄電池、修理・修理部品）

応募条件：2025年8月28日（木） ～ 2025年11月30日（日）までの間に発行された対象製品を合計10万円（税抜）以上購入した2枚までのレシートをお持ちの方

（領収書、納品書でも応募可能ですが、購入店名・購入日・購入した対象製品名・購入金額が確認できるものに限ります。）※応募条件等のキャンペーン詳細は以下のキャッシュバックキャンペーン特設サイトをご覧ください。

■キャッシュバックキャンペーン関連サイト

特設サイト

https://www.hikoki-powertools.jp/campaign/field/202508redemption/index.html

■「ハイコーキ高鳴るアクセサリー付きセット」【同時発売】

キャッシュバックキャンペーンと同時に、内装・リフォーム業向けの「ハイコーキ高鳴るアクセサリー付きセット」として、コードレスマルチツール・コードレス丸のこ・コードレスリフォーム用丸のこ・コードレスディスクグラインダにブレードなどのアクセサリーが追加になった特別セットを数量限定で発売しております。特別セットの内容については上記キャッシュバックキャンペーン特設サイトおよびハイコーキ製品お取り扱い店舗にてご案内しております。（一部お取り扱い店舗では告知していない場合もございます）

■ハイコーキCM動画について

2025年度の新スローガン「カモン難関 高鳴れ、自分。」を掲げ、ハイコーキのコードレス電動工具を手に、”難関”に果敢に挑む職人の姿を描いた広告キャンペーン第二弾となるCM動画を8月28日（木）からYouTubeやSNS（META）にて展開しております。

このCM動画では第一弾に引き続き、オーストラリア発のロックバンドJETの世界的な大ヒットナンバー「Are You Gonna Be My Girl」をアレンジした楽曲を起用し、注目を集めています。

https://www.hikoki-powertools.jp/campaign/special/promotion/25_2/index.html

「カモン難関 高鳴れ、自分。」CM動画■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先

報道機関の方からのお問い合わせ先

工機ホールディングスジャパンPR事務局（プリズムジャパン内）

担当：川野（090-6312-7983）／宇野（090-5553-7178）

Mail：info@prism-j.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822