【WEB招待状ヨブナラ】柔らかなグレートーンでブランドの世界観に溶け込む新テンプレート「メゾングレージュ」を提供開始

株式会社ココチエ

株式会社ココチエ（所在地：東京都港区 / 代表取締役：糸島 求一）は、紙の招待状に代わるWEBサービス『WEB招待状ヨブナラ』から2025年9月25日より新たに2種のフォントと2色のカラーバリエーションによる全4パターンのデザインテンプレートを提供開始します。

今回のテンプレートは、柔らかなグレートーンでシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。ブランドの世界観や商品の魅力を引き立てるデザインなので、アパレルやジュエリーの展示会、アートイベントなど、様々なシーンでご利用いただけます。

新テンプレート「メゾングレージュ」の特徴

1. ブランドの世界観を引き立てる、洗練されたデザイン

柔らかなグレートーンを基調とし、控えめな装飾と小さめのフォントにゆったりとした余白を取り入れることで、シンプル且つ洗練された美しさを表現。

これによりシンプルでありながらも、受け取る人に丁寧で落ち着いた印象を与え、イベントやブランドの世界観をより一層引き立てます。

2.イベントに合わせて選べる4つのスタイル

フォントは汎用性の高い「ゴシック体」と上品な印象の「明朝体」、カラーはシックな「ダークグレー」と軽やかな印象の「ライトグレー」の組み合わせにより、合計4つのバリエーションをご用意しました。

イベントやブランドに合わせて最適なスタイルをお選びいただけます。

3. 繊細な演出でゲストを惹きつける

招待状を開いた際に、トップ画像がふわっと優しく現れるオープニングアニメーションを搭載。

ゲストの期待感を高め、特別なイベントの始まりを演出します。

これらの新しいテンプレートを含むヨブナラが提供する全てのデザインテンプレートは、会員登録（無料）をするとどなたでもご利用いただけます。

グッドデザイン賞や海外のデザインアワード受賞歴を持つクリエイティブチームが、細部までこだわり抜いた新しい招待状を、ぜひお試しください。

新テンプレートの開発背景

近年、ヨブナラでは企業様によるご利用が増加しており、幅広いビジネスシーンでご活用いただいております。

その流れを受け、「より多くの企業様にもっと簡単に、そして自社らしさを表現できる招待状を届けていただきたい」という想いから、新テンプレートの開発を進めてまいりました。

今回リリースするテンプレートは、特にファッションやアート関連の企業・イベントにマッチするデザイン性の高いテンプレートを目指しました。

感度の高いゲストの方々に違和感なく受け入れてもらえるよう、シンプルでありながらも程よい上質さを備えるデザインを追求し、このテンプレートは誕生しました。

ヨブナラは他にも様々な用途でご利用いただけるテンプレートをバリエーション豊富に用意しております。

WEB招待状ヨブナラについて

WEB招待状ヨブナラは、従来の紙の招待状をデジタル化し、ゲストを招待するプロセスを効率化するWEBサービスです。

紙の用意が一切いらず、招待状に関わるあらゆる工程をオンラインの管理画面上で完結することができます。紙の招待状に伴う手間やコストを大幅に削減し、主催者はより効率的かつ環境にも配慮した形でイベントやパーティーを開催できるようになります。

個人で利用する同窓会や誕生日会から、企業や団体が主催するゴルフコンペやレセプションパーティー、社員総会まで、多様なシーンでご利用いただいております。



■各種概要

・プロダクト名 ：WEB招待状ヨブナラ

・公式サイト ：https://yobunara.com

・X ：https://x.com/yobunara_com

・YouTube ：https://www.youtube.com/@yobunara

・Instagram：https://www.instagram.com/yobunara_com/

■会社概要

・社名 ：株式会社ココチエ

・住所 ：東京都港区南青山5-13-1 プレファス南青山3F

・代表 ：糸島求一

・創業年 ：2013年

・会社HP ：https://kokochie.co.jp/

・サービス ：WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com/)