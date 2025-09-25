CHANGE ViSiON 株式会社

北千住の新たな顔「北千住マルイビジョン」誕生

～地域と人をつなぐ情報発信拠点として稼働開始～

CHANGE ViSiON株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岸 光男）は、2025年10月、株式会社丸井（本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）が北千住マルイ（東京都足立区千住3-92）に設置した大型LEDビジョン「北千住マルイビジョン」のメディアレップとして運用を開始いたします。

丸井ロゴ

■ 北千住の“顔”としての情報発信メディア

ビジョンイメージ

北千住駅は1日平均約138万人が利用し、東京駅に匹敵するターミナルとして、学生・ファミリー層を中心に多彩な人々が行き交う街です。

その中心に位置する北千住マルイは、丸井最大規模の店舗であり、地域生活とカルチャーを支える存在です。

この度設置する「北千住マルイビジョン」は、単なる広告媒体だけの機能ではなく、

・マルイ館内のテナント情報

・イベント告知

・地域連携

・季節や街の魅力を伝える映像演出

を通じて、**北千住の顔としての“情報の交差点”**となることを目指しています。

■ LEDビジョンの仕様と特徴

「北千住マルイビジョン」は、街の回遊者が自然に目を向ける柱巻円柱デザインを採用。視覚的なインパクトと回遊性を兼ね備えた設計となっています。

住所：東京都足立区千住3-92

表示方式：3mmピッチLED SMD仕様

サイズ：

・右側柱：W5760mm × H3200mm（360度仕様）

・左側柱：上部 W5760mm × H2400mm、下部 W3840mm × H800mm

稼働時間：毎日 8:00 ～ 22:00（14時間）

音声：対応（演出や案内に合わせて運用予定）

これらの仕様により、駅利用者や買い物客にとって「視認性が高く、街の景観と調和する情報発信メディア」として機能します。

■ 今後の展望

CHANGE ViSiONは、地域の方々やテナントと連携しながら、北千住という街ならではの魅力を映し出すコンテンツを発信してまいります。

さらに、将来的には地域行事や教育機関、地元クリエイターと連動した取り組みを展開し、「ただの看板ではなく、街のランドマーク」として成長するメディアを目指します。

なお、本ビジョンは地域と街をつなぐメディアとしての活用を基本としつつ、企業・ブランドの広告放映も可能です。詳細はお問い合わせください。

■会社概要

・ 会社名：CHANGE ViSiON株式会社

・ 代表者：代表取締役 岸 光男

・ 所在地：東京都港区東麻布1-12-5 ACN東麻布ビル4F

・ 設立：2021年12月

・ URL：https://www.changevision.jp/

CHANGE ViSiONロゴ

■Location Digital Media事業について

私たちのメイン事業であるLocation Digital Media事業は、「ただの看板じゃない、新たな街の主役。」をコンセプトに掲げています。

リアルな場所を、デジタルで“生きた都市空間”に変え、行くたびに表情が変わり、何度訪れても驚きが更新される。

そんな“呼吸する場所”こそ、5年後・10年後の人々が求める価値です。

10年後の未来を想像した際、多くの不動産物件にデジタルサイネージが設置され、都市における不動産の役割が変化し、それに伴い、メディアの在り方も変わっていきます。

単なる広告媒体から、街を活性化させ、人との繋がりを生み出し、環境へ配慮した、街の主役となるような、価値のあるメディアが求められています。

「場所の力」を最先端のテクノロジーと創造力で引き出し、都市空間に“意味”と“体験”を埋め込み、単なる場所ではなく「記憶に残る場所」へしていきます。

CHANGE ViSiON Harajuku

【本件に関するお問い合わせ先】

CHANGE ViSiON株式会社

広報担当：名雪

Tel：03-6426-5246

Mail：info@changevision.jp