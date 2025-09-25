【アルティウスリンク】東京都大田区でのローカル5Gとアバター技術を活用した「遠隔区民サービス」の実証

アルティウスリンク株式会社

ANAホールディングス発のスタートアップであるavatarin株式会社（代表取締役CEO：深堀 昂、以下：avatarin(株)）、アルティウスリンク株式会社（代表取締役社長：若槻 肇、以下：アルティウスリンク）、株式会社キャンパスクリエイト（代表取締役社長：高橋 めぐみ、以下：キャンパスクリエイト）は、2025年10月20日より、大田区役所本庁舎と千束特別出張所を対象に、アバターロボット「newme（ニューミー）」とローカル5Gを含む次世代通信技術を活用した遠隔での行政サービス案内、多言語対応などの有効性について実証を行います。

昨年度に実施した実証※1から発展させ、大田区本庁舎内だけでなく千束特別出張所にもnewmeを配置し、一拠点から複数箇所のnewmeを遠隔操作して「遠隔区民サービス」の実証を行います。

1名のオペレーターが遠隔で複数拠点の行政窓口業務を担うことで、区内業務DX化と窓口サービスの満足度向上を検証します。オペレーターは「newme」を切り替えながら、窓口案内やフロアマネージャー業務を担当することで、混雑状況に応じた柔軟な対応や、少人数による複数拠点運営の有効性を検証します。

本実証は、東京都が実施する次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業※2（以下「Tokyo NEXT 5G Boosters Project」）の支援を受け、実証実験フィールド提供者である大田区の協力のもとで行うものです。

また、ローカル5G基地局の提供等について、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科中尾研究室がavatarin(株)との共同研究に基づき協力しています。

実証概要

- 日時： 2025年10月20日～11月14日 ※予定

※千束特別出張所での実証は10月27日開始

- アバター設置場所： 大田区役所本庁舎と千束特別出張所の2ヶ所（東京都大田区）- アバター操作場所： avatarin(株)オフィス（東京都中央区）- 実証内容： 1名のオペレーターが複数拠点の「newme」を切り替えて、フロアマネージャー業務

（窓口案内、手続きサポート、問い合わせ対応）を実施

- 期待される効果： 区内業務DX化、窓口サービスの満足度の向上、行政業務における新たなBPOモデル構築

実証の目的と背景

実証実験のフィールドとなる大田区では、令和７年３月に策定された大田区DX推進計画のもと、2040年を見据え、区役所、区民・地域の両輪で「DXの推進により変革を遂げた大田区」を目指しています。また、本計画上の重点施策の一つとして、デジタル技術を活用して、人にやさしい窓口を実現する「窓口DXの推進」を掲げています。

本実証では産学官が連携し、Tokyo NEXT 5G Boosters Projectの支援を受けながら、大容量・低遅延・同時多接続を実現するローカル5Gと、超低遅延による遠隔コミュニケーションと自ら操作することによるプロアクティブなサービス提供を得意とするアバターロボット「newme」を組み合わせて、一拠点から複数箇所での「遠隔区民サービス」提供の実証を行います。

本実証を通じて区民の暮らしを支え、暮らしの質が向上する新たな行政サービスの提供を目指します。

各社の役割

・avatarin(株)

実証企画・運営、全体管理、アバター技術の提供

・アルティウスリンク

遠隔住民サービスの業務設計支援・運営、行政業務におけるBPO事業のノウハウ提供

・キャンパスクリエイト

Tokyo NEXT 5G Boosters Project開発プロモーター、実証支援

・NECネッツエスアイ

ローカル5Gの敷設、運用、管理、実証サポート

・大田区

実証フィールドの提供、区役所での実証調整、実証サポート

・東京大学

ローカル5Gに関する、技術研究・基地局提供・知見の提供

※1 ニュースリリース参照

https://about.avatarin.com/info-news/news-release/8961/ (https://about.avatarin.com/info-news/news-release/8961/)

※2 東京都 次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業

東京都では、5G技術をはじめ、将来的な「Beyond5G」等も含めた次世代通信技術を活用した製品・サービス開発に取り組み、社会実装とともに企業価値向上を目指すスタートアップを支援するため、「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業」を令和5年度より実施しています。より具体には、東京都と協働して支援を行う事業者を開発プロモーターとして募集・選定し、スタートアップ企業に対し多角的な支援を行います。開発プロモーターは、３ヶ年度にわたり都内スタートアップ企業に対し、連携事業者（通信事業者や実証フィールド提供者、研究機関、VC・金融機関等）と連携しながら、資金的、技術的な支援やマッチング支援等を行い、次世代通信技術等を活用した製品・サービスの開発及び事業上市を目指します。

▼詳細はこちらをご参照ください（事業WebサイトURL）

https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/ (https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/)

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。 人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180?tab=press_kit

本リリース（企業サイト）

https://www.altius-link.com/news/detail20250925.html

プレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180

報道関係者さま窓口

adv@altius-link.com

サービス窓口

service@altius-link.com

facebook公式アカウント

https://www.facebook.com/AltiusLink/