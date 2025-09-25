2025年度第3回JCSI（日本版顧客満足度指数）「銀行部門」での顧客満足1位の獲得について

株式会社SBI新生銀行

当行は、サービス産業生産性協議会が2025年9月24日に発表した2025年度「JCSI（日本版顧客満足度指数：Japanese Customer Satisfaction Index）」第3回調査の「銀行部門」において、顧客満足1位を獲得いたしましたので、お知らせいたします。

この調査は、同協議会が、統計的な手法による総計9.7万人以上の利用者からの回答をもとに実施する日本最大級の顧客満足度調査で、業種・業態横断での比較・分析ができ、かつ、6つの指標で顧客満足度構造とポジショニングをチェックすることが可能です。銀行部門のランキング調査対象は、メガバンク、インターネットバンク等の新形態銀行・他を含む14行となります。当行については、コストパフォーマンスを示す「知覚価値」および満足の度合いを示す「顧客満足」の2指標で銀行部門1位の評価をいただきました。

当行はお客さまにより良いサービスをご提供するため、SBI証券と連携した「SBIハイパー預金」や若年層およびシニア向けの新サービス開始など、さまざまな取り組みを続けてまいりました。今後もSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、お客さまに選ばれる銀行を目指し、より一層のサービス向上に努めてまいります。



サービス産業生産性協議会（日本生産性本部）のプレスリリース

2025年度 JCSI（日本版顧客満足度指数）第3回調査結果

