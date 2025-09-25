【初導入】(株)ブレイズの3輪電動ミニカー「EV TRIKE」が楽天ショップにて販売開始！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、楽天ショップ内「ブレイズ公式通販サイト」にて、3輪電動ミニカー「EV TRIKE（EVトライク）」の販売を開始いたしました。これまで楽天ショップでは、２輪の電動モビリティを中心に展開してきましたが、３輪タイプの電動ミニカーを取り扱うのは今回が初となります。

お客様からのご要望にお応えし、このたび楽天市場での販売を開始いたしました。

楽天ポイントを利用したお得な購入や、セール・イベント時のキャンペーンを活用できるほか、より多くのお客様の目に触れやすくなりました。

これにより、ブレイズの電動モビリティをさらに身近にご検討いただける環境が整いました。

■楽天市場での販売形態

・価格：353,980円（税込・諸費用込）＋配送費用

・購入ページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/evtrike/

・カラー：ミッドナイトブラック、シャイニングパールホワイト、ルージュピンク

※配送費用はお届け先により異なります。

■EV TRIKE（EVトライク）とは？

EVトライクは、３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【電動3輪トライク】です。

カラー展開（ミッドナイトブラック、シャイニングパールホワイト、ルージュピンクオプションで大型ラックの取付が可能。荷物の運搬が出来るため、業務としてもご活用いただけます。

※現在、楽天ショップで購入いただけるのは、車体のみとなります。

その他、オプション品の購入に関しては、自社ECサイトにてご購入お願いいたします。

自社ECサイトはこちら⇒https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct4/(https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct4/)

≪特徴≫

・ヘルメットは努力義務。

・普通自動車免許で運転可能。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能。

・航続距離は30kmと短距離移動に最適。

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

・家庭用100Vコンセントで充電可能。バッテリーの脱着も可能。



EVトライク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■その他、楽天ショップ内の取扱商品

新商品【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の電動アシスト自転車です。

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で約90km走行可能。

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

楽天ショップ内では、お客様のニーズに合わせて、2つの購入方法をご用意しています。

●ご自身で組立てを行う場合

購入ページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/style_ebike/

●組立てた状態でお届けの場合

購入ページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/style_ebike_k/

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

楽天ショップページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/smartev_tkg/

【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー着脱式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

楽天ショップページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/kickboardev_lite/

【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

楽天ショップページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/kickboardev_basic/

【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

楽天ショップページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/smartev/

【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち乗り電動バイク】です。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

楽天ショップページ：https://item.rakuten.co.jp/blaze-onlineshop/evscooter/

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売