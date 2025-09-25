【埼玉県】県立博物館等8館及び県営公園2カ所でネーミングライツパートナーを募集！
埼玉県
6 その他
埼玉県では、県立博物館等8館及び県営公園2カ所について、ネーミングライツ事業に係る愛称の命名権者（ネーミングライツパートナー）を募集します。
ネーミングライツパートナーとして教育、学術及び文化の発展に寄与していただける法人、団体の皆さまのご応募をお待ちしています。
1 募集対象
（１）歴史と民俗の博物館 講堂（さいたま市大宮区）
（２）さきたま史跡の博物館 さきたま体験工房（行田市）
（３）嵐山史跡の博物館 講座室（嵐山町）
（４）近代美術館 サンクガーデン（さいたま市浦和区）
（５）自然の博物館 カエデの森（長瀞町）
（６）文書館 講座室（さいたま市浦和区）
（７）さいたま文学館 ホール（桶川市）
（８）川の博物館 荒川わくわくランド（寄居町）
（９）北浦和公園（さいたま市浦和区）
（10）さきたま古墳公園（行田市）
2 応募資格
愛称の命名権者として県と契約締結を希望する法人その他の団体又はそれらにより構成されたグループ
3 募集期間
令和7年9月25日（木曜日）から令和7年10月24日（金曜日）まで
4 契約希望期間
- 募集対象： 1（1）～（6）及び（9）～（10）
令和8年1月1日～令和13年3月31日まで
- 募集対象： 1（7）
令和8年1月1日～令和11年3月31日まで
- 募集対象： 1（8）
令和8年1月1日～令和10年3月31日まで
5 契約希望額（年間、税別）
- 募集対象： 1（1）～（7）
50万円
- 募集対象： 1（8）～（10）
100万円
6 その他
詳細な募集の条件や施設概要については、以下のURLをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2216/namingrights/2025.html
【問い合わせ先】
教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当
直通 048-830-6986
E-mail: a6910-13@pref.saitama.lg.jp