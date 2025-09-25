株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション（代表取締役社長CEO：勝本竜二、以下「当社」）は、「お客さま本位の業務運営方針」に関し、取組内容の定着を図る指標を更新しましたのでお知らせいたします。

当社は、企業理念である【三者利益の共存】に基づき、お客さま本位を心がけ、全従業員が同じ志を持って企業文化の確立に努めるとともに、保険の総合コンサルティング企業の第一人者であることに誇りを持ち、チャレンジ精神を忘れることなく、自分自身の仕事に責任を持って業務にまい進しております。

お客さま本位の業務運営の取組みとして、多くの保険情報を分かりやすくご提供したいとの思いから、保険分析・検索・診断からお客さまのご意向に沿ったご提案・お申込みまでをワンスルーで行えるコンサルティングシステム『保険IQシステム』を自社開発し、2004年4月よりご提供しております。

また2023年2月には、一般社団法人生命保険協会が実施した「業務品質評価運営」において、「乗合代理店業務品質調査」の基本項目をすべて達成する保険代理店として認められ、その後の更新調査でも継続的に認証資格を保持しつづけております。

当社は、組織として顧客の最善の利益の考え方であるプロダクトガバナンスの実現を目指し、これからも【三者利益の共存】の企業理念を基本として、引き続き、お客さま本位の業務運営の取組みを推進してまいります。

詳細を見る :https://www.irrc.co.jp/operations/pdf20250925.pdf2025年9月 「『お客さま本位の業務運営方針』に基づく主な取組み」について

詳細を見る :https://www.irrc.co.jp/operations/fd_conduct20250707.pdf金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

「人と保険の未来をつなぐ Fintech Innovation」という企業テーマのもと、テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。