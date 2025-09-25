マルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、全世界同時リリース日を発表

ネットマーブルジャパン株式会社

●『七つの大罪：Origin』の全世界同時リリース日を2026年1月28日に決定

●「State of Play」でゲームの新PVを公開、PlayStation(R)5向けの「プレオーダーパッケージ」が登場

●本日「TGS2025」で実施した制作発表会でCBT開始スケジュールも発表

ネットマーブルは、開発中のマルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）を、2026年1月28日（水）にPlayStation(R)5（コンソール独占）、Steam（PC）、およびモバイル向けに全世界同時リリースすることを正式に発表いたしました。

◆『七つの大罪：Origin』2026年1月28日に全世界同時リリース決定！

本情報は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントが配信する「State of Play」にて公開され、新たなゲームプレイトレーラーも披露されました。映像では、ストーリーモードやオープンワールド探索をはじめ、釣り・料理・資源収集などの生活要素、さらに最大5人で挑戦できる協力型ダンジョン攻略など、多彩なコンテンツをご紹介しています。

・『七つの大罪：Origin』最新トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CL0oNpAfv_c ]

「State of Play」でのリリース日発表と同時に、PlayStation(R)5向けの「プレオーダーパッケージ」をPlayStation(R) Storeにて販売開始いたしました。

本パッケージには、ガチャチケット、英雄強化素材、武器強化素材など、正式サービス開始時にプレイのスタートダッシュに役立つ多彩なゲーム内アイテムが含まれています。

・『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

◆『七つの大罪：Origin』CBTを10月30日（木）より開始！

本日「TGS2025」のネットマーブルブースで実施した『七つの大罪：Origin』制作発表会いおいて、本作のCBT実施スケジュールを発表いたしました。

CBTは全世界で同時に10月30日（木）から11月5日（水）までの1週間に渡り実施いたします。対応ディバイスはPlayStation(R)5とPC（Steam）で、参加者は2026年1月に控えた正式リリースに先駆けてメインストーリーモードやの特定のオープンワールドエリアの探索、主要なバトルシステムを先行体験できます。

『七つの大罪：Origin』CBT参加に関する詳細は、公式サイトをご確認ください。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

◆本作品の主要キャラクター「ティオレ―」役は声優・竹達彩奈さんに決定！

本作品の主要キャラクター「ティオレー」役に声優・竹達彩奈さんの起用を発表いたしました。「ティオレー」は、鈴木央氏が本作のために描き下ろした『七つの大罪：Origin』の主要キャラクターです。「キング」と「ディアンヌ」の娘であり、『七つの大罪：Origin』の世界でトリスタンと共に冒険を繰り広げます。

制作発表会では、「ティオレ―」役の声優・竹達彩奈さんと「トリスタン」役を務める声優・村瀬歩さんが本作の開発陣と共にスペシャルゲストとしてステージに登場し、実機によるデモプレイの披や鈴木央先生からのビデオメッセージ公開いたしました。

◆マルチプレイ型オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,777万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。

本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。

『七つの大罪：Origin』では、現在、PlayStation(R)5（コンソール独占）、Steam（PC版）、および公式ブランドサイトなど、すべてのプラットフォームでの事前登録を受け付けているほか、ウィッシュリストへの追加が可能です。

Google PlayおよびApp Storeで事前登録を実施していただくと、キャラクター「ティオレー」やガチャチケット、キャラ育成素材、回復料理などゲームプレイのスタートダッシュに役立つアイテムを正式リリース開始時に受け取ることができます。

また公式サイトでEメールで事前登録をしていただくと、強力な武器「蒼空なる突風の双剣」、武器強化素材、ゴールドなどの貴重なインゲームアイテムを受け取ることが可能です。

『七つの大罪：Origin』事前登録ページ

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

『七つの大罪：Origin』は、2025年9月25日から28日にかけて開催される「東京ゲームショウ2025」へ出展し、日本では初の機会となる試遊や会場限定イベントを開催しております。

「東京ゲームショウ2025」に関する情報は特設サイトにてご確認ください。

・ネットマーブル TGS2025統合ポータルサイト

https://tgs.netmarble.com

・『七つの大罪：Origin』TGS2025特設サイト

https://nanaoritgs.netmarble.jp/

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Monster Inc. All Rights Reserved.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

----------------------------------------------------------

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

----------------------------------------------------------