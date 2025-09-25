『 Arkpax 』IP67性能ポータブル電源は「危機管理産業展 2025」10/1~3 東京ビッグサイト [西１ホール 1X-20] ブースに出展し、ポータブル電源の強靭な防水防塵性を披露します。

VANLINKS株式会社2025年10月1日から3日までの3日間にわたり、東京都の特別協力の下開催される国内随一の「危機管理総合トレードショー」として、2005年から毎年開催しており、今回で21回目を迎えます。

Arkpax 日本総代理店 VANLINKS株式会社（本社：東京都新宿区）は、2025年10月1日(水)～3日(金) 東京ビッグサイト開催の「危機管理産業展（RISCON TOKYO) 2025」に出展いたします。

危機管理産業展への出展を通じ、Arkpax Arkシリーズの最大の特徴であるIP67の優れた防塵防水性能を実現する高い品質と、浸水に耐える防水性能によるポータブル電源の新しい付加価値をより多くの企業様との交流により広めて参ります。

『昨今の災害を振り返るとポータブル電源の高い防水性能が必要な時代に....』

Arkpaxは、災害への備えとして、水や食料の備蓄と共に、電力の備蓄も大変重要と考えます。

昨今の災害の傾向から、災害備蓄用電源導入検討の際に、水害への万全な対策が不可欠な条件へとなりつつあります。想定外の水害による冠水時でも、確実にご使用いただける電源とするため、Arkpaxは水没にも耐えるIP67基準の達成を実現いたしました。この強靭な性能により、災害時より確実な備蓄用電源としてご安心してお選びいただけます。IP67の脅威的防水性能の試験映像を確認する(https://www.youtube.com/embed/BKezpmaX0ws?autoplay=1&mute=1&rel=0&showinfo=0&loop=1&playlist=BKezpmaX0ws)

『もしもの停電時に必要な電力に合わせ、電力容量を増設拡張できます....』

IP67の防水性能は、真水深さ１mに30分浸しても影響がない事。水没にも耐える性能をもっています。

Ark Pro 2000Wは、拡張性を重視し、専用の Extra Battery との接続で、最大25.3kWhの大容量の電力備蓄が可能です。停電時必要となる電力に合わせ容量を増設拡張可能な設計となっています。

ESS(電力貯蔵システム）と異なり、設置施工を必要としないため、ポータブルの利点を活かし、使いたい場所への移動可能な電源ということも災害時の備蓄電源として優れた機能です。

『ソーラーパネル活用により自然エネルギーでの運用が可能な点も魅力です....』

拡張性による容量増設の他、施工を必要とせず、好きな場所へ移動して使用できるのも防災用電源として有効です。

停電の期間が想定よりも長引くことも想定しておきましょう。ソーラーパネルの使用による太陽光充電で、ポータブル電源を運用できます。Arkpax Solar Panelは１枚 200Wの出力です。使用するArkpaxのモデルのソーラーパネル充電時間を把握しておきましょう。ソーラーパネル活用での防災への備えに関しもっとくわしく(https://arkpax.jp/blogs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E9%98%B2%E7%81%BD%E6%99%82%E3%81%AE-arkpax-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%A1%93)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36578/table/112_1_d58984488599466396ecaab09d11d616.jpg?v=202509260457 ]

※ 上表表記の充電時間はあくまでも目安です。天候やパネルの配置により実際の時間は異なります。

『Arkpax』Arkシリーズ ポータブル電源その他の特徴について

【本体が汚れたら丸洗いができます】

Arkpaxポータブル電源の200Wソーラーパネルはポータブル電源の自然エネルギーでの運用が可能です。浸水にも耐える IP67の高い防水性能により可能となります屋外現場での使用でポータブル電源本体が泥だらけに...そんな場合でもArkシリーズなら丸洗いができます。

IP67の防水性能を持つArkpaxだから、ホースなどを使用し、本体を水で丸洗いすることで泥汚れを洗浄できます。内部に入った水は底から抜けるように設計されています。また、内部乾燥のための送風乾燥運転機能も搭載しています。

Arkpaxだからできる汚れたときの対処方法はこちら(https://arkpax.jp/blogs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/ip67-arkpax-%E6%B1%9A%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%96%B9%E6%B3%95)

【LFP / BMS 安全性への配慮】

蓄電池には一般的なニッケル・コバルトを使用するリチウムイオンバッテリーより安全性に優れる「リン酸鉄リチウムイオン（LFP）」を採用。さらに バッテリーに関する48項目を常時監視制御を行うバッテリーマネジメントシステム（BMS）を搭載し、安全かつ効率的な充放電を実現します。

BMS制御イメージ安全と効率的な充放電、バッテリー制御に重要なバッテリーマネジメントシステム（BMS）はバッテリーの48もの項目を常時監視し制御します。

安全性に優れる リン酸鉄リチウムイオン（LFP）を採用と信頼のBMSにより安全性と効率的な充放電を実現しています。

【10年耐久を配慮したシンプル機能設計 / 長寿命性】

充放電サイクル 3000回以上の長寿命バッテリーと、本体は３つのボタンのみのシンプルで誰にでも簡単な操作とスマホアプリ連動等の不必要な機能を取り除き本来の電源としての機能に特化、IP67に対応した堅牢な構造は、10年耐久を想定した長寿命設計です。

LFPバッテリーへの充放電イメージ10年耐久の長寿命設計 充放電サイクル3,000回以上

充放電を3,000回繰り返して使用できる長寿命バッテリー、本体も10年耐久を想定した設計のため導入後も長期で使用できます。

『Arkpax』Arkシリーズ 商品構成

Arkpax Arkシリーズの商品構成は、とってもシンプル３種のポータブル電源本体、Ark Pro 2000W専用拡張バッテリー、ソーラーパネルの 全５sku。導入時セレクトしやすい商品構成となっています。また、Arkシリーズは 家電量販店や、ECサイトでの販売は一切しない販路絞り込んだ オープンプライス展開の BtoB 専用販売となっております。

Arkpax導入ご検討、販売パートナーご希望、メディア取材、その他製品に関するお問い合わせはこちらから(https://arkpax.jp/pages/support)

ポータブル電源本体

■Ark Pro 2000W 「IP67防塵防水性能 バッテリー拡張性を備えた フラッグシップモデル」

Ark Pro 2000Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-pro-2000w)

■Ark Evo 1800W 「IP67防塵防水性能を備え 出力1800Wのハイパワーモデル」

Ark Evo 1800Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-evo-1800w)

■Ark NOA 600W 「IP67防塵防水性能 待望のコンパクトモデルが登場！」

Ark NOA 600Wについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/ark-noa-600w)

Ark Pro 2000W専用 拡張バッテリー

■Extra Battery 2300Wh 「Ark Pro 2000Wに最大10台接続可能！用途に合わせ容量を拡張」

Extra Battery 2300Whについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/extra-battery-2300wh)

ソーラーパネル

■Arkpax Solar Panel 「12枚の分割パネルのコンパクト折りたたみ式 200Wソーラーパネル」

Arkpax Solar Panelについて詳しく(https://arkpax.jp/pages/arkpax-solar-panel)

危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025 について

◆展示会概要

展示会名：危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025

会期：2025年10月1日（水）～10月3日（金）

会場：東京ビッグサイト 西１ホール 弊社ブース番号：1X-20

◆出展内容

IP67規格対応 Arkpax防水ポータブル電源「Arkシリーズ」 の展示 実機による 防水テストデモンストレーション 主催者企画「避難所再現ゾーン」での製品展示

（災害時の電源確保ソリューションを、避難所シーンを通してご覧いただけます）

◆ご来場について

危機管理産業展は 完全事前来場登録制 となっております。

下記URLよりご登録をお願いいたします。

来場事前登録はこちら(https://www.kikikanri.biz/registration/guide.html)

Arkpax展示ブースは西１ホール1X-2010月1日（水）～3日（金）東京ビッグサイト 西１ホール １X-２０ 会場で皆様のご来場を心よりお持ちしております。