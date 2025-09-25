【INOSLEEP】“最高の買い心地”を追求しリブランディング　　　　～シンプル設計、より身近なブランドへ～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する寝具ブランド「INOSLEEP」は、2025年9月24日（水）より、「目指したのは、最高の買い心地。眠りがよければ、暮らしはもっと良くなる。」のコンセプトもと、リブランディングを実施しました。寝心地と買い心地に徹底してこだわり、余計な要素をそぎ落としたシンプルな設計で、より身近なブランドへと進化します。これに伴い、公式サイトも9月30日より順次リニューアルいたします。新ラインナップとして、軽量で扱いやすい「フラット高反発マットレス」と、「三つ折り耐圧分散・高通気マットレス」が登場。独自の厳選ウレタンを使用し、従来の課題であったニオイを抑制しつつ、快適性と清潔さを両立しました。毎日の眠りを、新しく健やかに変えていきます。

開発者の想い

INOSLEEPは、お求めやすい寝具で暮らしの満足度を高めるブランドです。構造や形状へのアイデアと、機能や素材を厳選することで、納得して手に取っていただける「価値」を提供します。寝心地、使い心地、そして買い心地にこだわり、お一人でも多くの方に選んでよかったと思える睡眠生活を。

いい眠りを、お手軽に。

『高反発マットレスフラットタイプ』の主な特徴

〈1枚敷くだけで腰や肩をしっかり支える高反発力〉

フラットタイプは厚さ５cm・190Nのやや硬めの高反発。「1枚敷くだけ」で寝心地が大きく変わることが特徴の一つです。沈み込みやすい腰や肩をしっかり支えて体圧を分散し、理想的な根姿勢へと導きます。床に直接敷いても底付き感がなく、サポート力のある寝心地を得られるため、毎日の睡眠環境をグレードアップできます。

〈厳選ウレタンでへたりにくく、軽量で扱いやすい〉

INOSLEEPが独自に厳選した高密度ウレタンを採用することで、従来のマットレスに多い「すぐにへたってしまう」という課題を解消いたしました。長時間使用しても体をしっかり支え続け、快適な寝心地をキープできます。さらに重量は約2.9kg（シングルサイズ）と軽量設計。毎日の上げ下ろしや移動も負担にならず、耐久性と使いやすさの両方を兼ね備えた長く寄り添うマットレスです。

製品情報

【高反発マットレスフラットタイプ】

【価格】シングル：6,980円 セミダブル：7,980円 ダブル：8,680円

【カラー】グレー

【サイズ】シングル：約97×195×5cm セミダブル：約120×195×5cm ダブル：約140×195cm×5cm

【重量】シングル：約2.9kg セミダブル：約3.5kg ダブル：約3.9kg【発売日】2025年8月29日

【販売店】

・amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS1TTWNG（グレー、シングル）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/is-topn-s.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/merincosme/is-topn/

『三つ折りマットレス体圧分散3層×高通気』の主な特徴

〈三つ折りタイプ約2,200個の点で支える理想的な体圧分散〉

三つ折りタイプは、約2,200個の点で全身をバランスよく支える独自構造を採用。腰や肩など特に負担がかかりやすい部分の沈み込みを防ぎ、理想的な体圧分散を実現しているため寝姿勢が安定しやすく、長時間の睡眠でも疲れが残りにくいのが特徴です。

〈高通気構造で軽量設計〉

凸凹形状のウレタンが空気の流れをつくり、湿気や寝汗をため込まず、快適な寝心地を一晩中キープします。高温多湿な日本の気候に適した通気性設計で、季節を問わず快適に使えるのも魅力です。さらに重量は約4.1kg（シングルサイズ）と軽量で、三つ折り構造のため持ち運びや収納もスムーズ。使わないときはコンパクトにたたんで収納でき、省スペースでも有効活用できます。

製品情報

【三つ折りマットレス体圧分散3層×高通気】

【価格】シングル：8,980円 セミダブル：10,980円 ダブル：11,980円

【サイズ】シングル：約97×195×10cm セミダブル：約120×195×10cm ダブル：約140×195cm×10cm

【カラー】グレー

【重量】シングル：約4.1kg セミダブル：約5.1kg ダブル：約5.8kg

【発売日】2025年8月29日

【販売店】

・amazon：https://amzn.asia/d/fU7vTj4（グレー、シングル）

・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/merin-888/is-3p3n-s.html

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/merincosme/is-3p3n/

INOSLEEPとは

目指したのは、最高の買い心地。

一人でも多くのお客さまへ、健やかな眠りを届けるために。

私たちは「価値」を考え、「価値」を追求し続けます。

寝心地、使い心地、そして買い心地で、ご購入前も、

ご購入後も、よろこんでいただけるブランドを目指して。

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。

会社名：株式会社KURUKURU

代表者名：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp