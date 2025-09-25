桜色に染まる「ミャクミャク」！2025年大阪・関西万博との限定コラボレーショングッズ発売！
株式会社セレッソ大阪
※上記は展開商品の一部です、詳細はオンラインストアページをご覧ください
※価格は全て税込み表記です
セレッソ大阪は、9月26日より、ファナティクス・ジャパン合同会社とともに、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とのコラボレーショングッズを販売いたします。
今回のコラボレーショングッズは、「ミャクミャク」にセレッソ大阪のクラブカラーであるピンクを全面にあしらい、さらにセレッソ大阪の象徴である”桜”をさりげなくデザインに取り入れるなど、サポーターの皆さまから万博ファンの皆様まで幅広い方々に日常使いしていただけるよう工夫しております。ラインナップには、「ぬいぐるみ」、「カラビナ付きマスコット」、存在感ある「立体ラバーマスコット」などを取り揃えました。
ぜひこの機会にお買い求めください。詳細は次頁をご覧ください。
■販売時間
・ 9月26日（金）18:00～
■販売場所
・ CEREZO STORE
・ セレッソ大阪公式オンラインストア
※販売場所によって導入時期が異なります
※2025年大阪・関西万博閉幕後も当面の間販売いたします
■商品例
(C)️Expo2025