9/27(土)「大門死す！男達よ永遠(とわ)に…」いよいよ「西部警察 PART-III」最終回！CSホームドラマチャンネル

「西部警察 PART-III」いよいよ最終回！

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)石原音楽出版社

CSホームドラマチャンネルで9月27日(土)夜7:30～ ※3時間スペシャル

さよなら西部警察 大門死す！男達よ永遠（とわ）に…

[出演] 渡哲也、舘ひろし、小林昭二、柴俊夫、峰竜太、御木裕、石原良純、高城淳一、登亜樹子、石原裕次郎

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=U8K-_Rj9f-Q ]

「西部警察 PART-II」 10/4(土)から再放送スタート！

(C)石原音楽出版社「西部警察 PART-II」

本シリーズより日本全国縦断ロケが各所で行われる。大門軍団の無骨な雰囲気を定着させながら、スーパーマシンのさらなる投入により子供の視聴者をさらに増やし、番組ファンが増加した。

「大都会 PARTIII」が10/18(土)からスタート！

(C)石原音楽出版社「大都会 PARTIII」

大掛かりな爆破、過激なカースタント、自動小銃やバズーカ砲などを用いた演出で前作よりもさらにバイオレンスシーンやアクションシーンが増加。渡哲也が演じる黒岩部長刑事が使用するショットガンや寺尾聰が演じる牧野刑事の44マグナムなど、後の「西部警察」に通ずる内容も多くあり、刑事ドラマファンの間では伝説的な作品と呼ばれている。

「西部警察」 好評放送中！ 平日 前6:00 ＆ 毎週(土)深0:30（4話連続）

「大都会-闘いの日々-」 好評放送中！ 毎週(水木)後8:00ほか

「大都会 PARTII」好評放送中！ 毎週(土)後6:30

「ゴリラ・警視庁捜査第8班」 好評放送中！毎週(月火)後8:00ほか

