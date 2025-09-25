「U18日清食品ブロックリーグ2025」キングスU18、9/27(土),28(日)沖縄市体育館で強豪チームと対戦

沖縄バスケットボール株式会社

この度、「U18日清食品ブロックリーグ2025」に出場しているキングスU18は、9月27日(土)、28日(日)に沖縄市体育館にて、宮崎工業高校(宮崎県)、川内高校(鹿児島県)との2試合を戦います。

本大会は、部活・クラブなどの垣根を超えたU18年代のリーグ戦です。リーグ戦文化の導入により、実力が拮抗するチーム同士の対戦、多くの選手への出場機会、予定された試合や対戦相手を見据えた質の高い練習など、公式戦の試合数が確保された環境下で競技に取り組むことで、競技力の向上を目指して設立された競技大会です。8月下旬に開幕し、12月上旬まで開催されます。

B.LEAGUEユースからは4チーム(琉球ゴールデンキングスU18、名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18、サンロッカーズ渋谷U18、千葉ジェッツU18)が出場。各8グループ(A～H)制で、各グループに8チームずつ参加し、1回戦総当たりのリーグ戦を戦います。

現在、キングスU18はグループHで強豪チームとの熱戦を繰り広げています。初戦は米子松蔭高校に69-88で敗れましたが、続く佐賀北高校に79-76で競り勝ち、1勝1敗でグループ5位につけています。

クラブと部活動の垣根を超えた全国の強豪チームとの対戦は、キングスU18にとって貴重な経験となります。

B.LEAGUE U18の代表として、そして、琉球ゴールデンキングスの未来を担う存在として本大会に挑むキングスU18へ、ぜひ会場から多くの応援をよろしくお願いいたします。

■試合情報

9月27日(土)12:30 Tip-off

vs 宮崎工業高校(宮崎県)

9月28日(日)12:00 Tip-off

vs 川内高校(鹿児島県)

会場：沖縄市体育館

▽「U18日清食品リーグ」公式サイト

https://u18league.japanbasketball.jp/(https://u18league.japanbasketball.jp)

▽キングスユースチームの活動についてはこちら

https://goldenkings.jp/news/?contents_type=88