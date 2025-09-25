ベストセラー第1位続出！　森バジル『探偵小石は恋しない』 発売わずか7日で重版決定！！

株式会社小学館そのひと言で世界が一変する。驚愕体験の本格ミステリ！

松本清張賞受賞のデビュー作『ノウイットオール あなただけが知っている』、TV番組を舞台に “ゴシップ” の本質をつく『なんで死体がスタジオに!?』とスマッシュヒットを連発。大注目の新鋭、森バジルさんの最新作『探偵小石は恋しない』を2025年9月18日に小学館より刊行しました。

発売直後からSNS上では「真相に度肝を抜かれた」、「これは読了した人たちと語り合いたい」、「探偵と助手の掛け合いが最高」など、次々に口コミが寄せられ話題沸騰！ 爆発的セールスを記録し、紀伊國屋書店新宿本店、ときわ書房本店など、全国書店で続々ベストセラー第1位を獲得（※…2025年9月24日調べ）。このたび、発売からわずか7日で重版を決定しました。

【書誌情報】

探偵小石は恋しない

森 バジル

定価: 1,870円(税込)

発売日: 2025年9月18日

判型: 四六判

頁数: 328ページ

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi

ジャンルを横断し、多彩な才能を見せる森バジルさんが今回挑むのは驚愕体験の本格ミステリ！ 華麗に難事件を解決する日を夢見るミステリオタクの探偵・小石。色恋がらみの調査をこなすうち、気づけば重大事件の巻き込まれる…。読者の予想を裏切る、衝撃的展開が待ち受けます。

特設サイトでは、8名の著名人から激賞コメント、全国200人以上の書店員から絶賛コメント、本書の魅力が伝わるあらすじ漫画、冒頭50ページの大ボリュームの試し読み、ミステリオタクの主人公・小石の偏愛ミステリ作品を紹介する「探偵小石の本棚」など、様々なコンテンツを公開中！

大大大注目の一冊が発売中です。皆さんも一緒に、ミステリ中毒になりましょう！！

『探偵小石は恋しない』特設サイト

https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi(https://www.shogakukan.co.jp/pr/tanteikoishi)

『探偵小石は恋しない』スペシャルPVも公開！

https://youtu.be/v3sI-OLfyUM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v3sI-OLfyUM ]

■発売記念「#わたしの偏愛ミステリ」 Xキャンペーン

主人公・探偵小石が重度のミステリオタクであることにちなみ、「#わたしの偏愛ミステリ」X キャンペーンを開催中！

Xにて「#わたしの偏愛ミステリ」 をつけてポストいただいた方の中から、抽選で【3名様】に著者・森バジルさんの直筆サイン本プレゼント。さらにWチャンスとして対象の投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で【10名様】にオリジナル図書カード（1000円分）をプレゼントします。

キャンペーンの詳細は特設サイトをご覧ください。

■推薦コメント

・令和本格のセンシティブ領域を焼き尽くす推理の業火。心が裂ける寸前の走馬灯みたいな解決編に全面降伏(ハート)デス。 ――法月綸太郎氏（作家）

・ははん、だいたいわかったぞ！ そう思った時には、もうアナタはだいたい作者の術中に嵌まっているはず。この僕がそうであったように。 ――東川篤哉氏（作家）

・歪でチャーミングな恋愛小説と、企みに満ちた本格ミステリの美しい融合。様々な恋の形を描いた文芸作品でもあり、堪能しました。 ――逸木裕氏（作家）

・フヌケた恋とヤワな推理小説にはうんざりかい？ だったら、この挑戦は受けないと。……私の見破り率は５％かな。 ――阿津川辰海氏（作家）

・初めて読んだミステリ小説！ 推理する楽しさを教えてもらった！ そして、全て外した！！！ ――蛙亭・イワクラ氏（芸人）

・恋が貴方の脳みそを全て裏返す……これだけは言わせてください！ 面白かった！！ マジでネタバレ厳禁！！！ ――カモシダせぶん氏（書店員芸人）

・本格ミステリに惹かれる理由が、ここにある。小説家・森バジルは、間違いなくミステリに恋している。 ――けんご@小説紹介氏

・しばらくして読者は気付くはずだ。本書は徹頭徹尾、企みに満ちた本格謎解き小説である、と。 ――若林踏氏（書評家）

・グレイト！ まいった！ 非の打ち所がない。よくぞ書いてくださった！と心から感謝したくなる傑作。 ――宇田川拓也氏（ときわ書房本店）

・これぞ小説！ 文章でしか味わえない興奮がここにある。読者を華麗に振りまわす森バジルの世界へようこそ！ ――反中啓子氏（紀伊國屋書店新宿本店）

・ニヤニヤのち驚愕、ときどき地団太、そして笑顔。もう、めっちゃやられたわ！ くーっ！ みんなもやられるがよい。 ――久田かおり氏（精文館書店中島新町店）

・色恋沙汰なら見事に解決、探偵小石の華麗な推理……って、森バジル作品がそれだけで終わるわけないよね！ 怒涛の展開、驚愕の真相、二度読み必至。これが森バジルの新感覚ミステリだ！ ――三島政幸氏（啓文社岡山本店）

さらに、全国の書店員さんから、驚愕の感想が続々到着！ その数、なんと200名以上！

ネタバレを防ぐため、感想の一部を伏せ字にして、特設サイトに公開中。

■『探偵小石は恋しない』内容紹介

小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。

相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて・・・・・・。

■期間限定のリバーシブルカバー仕様！さらに一部書店さまで購入特典SSペーパーも

探偵・小石と調査員・蓮杖のバディによる掛け合いが本書の魅力の一つであることから、表が小石、裏が蓮杖の期間限定リバーシブル仕様で刊行します。さらに一部書店では購入特典ショートストーリーペーパー（全3種）も配布中！

■著者紹介：森バジル（もり・ばじる）

1992年宮崎県生まれ。九州大学卒業。2018年、第23回スニーカー大賞《秋》の優秀賞を受賞。2023年、『ノウイットオール あなただけが知っている』で第30回松本清張賞を受賞し、単行本デビュー。他の著作に『なんで死体がスタジオに!?』がある。

写真／五十嵐美弥

■文芸ポータルサイト「小説丸」で続々紹介！

著者インタビュー、刊行記念エッセイ、ミステリ評論家・若林踏さんの書評を公開中。

https://shosetsu-maru.com/